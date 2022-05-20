Человек не нужен: мир завоевывает интернет вещей

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – это передача каких-либо данных между различными предметами, без участия человека. Потенциально – это все устройства, у которых есть кнопка включения/выключения. Например, автомобиль, который предупреждает водителя о потенциальных рисках, холодильник, «сообщающий» на смартфон о заканчивающихся продуктах, камера для наблюдения за домом, человек с имплантом для мониторинга сердца и так далее.

По данным исследовательской компании IoT Analytics, к концу 2021 года по всему миру насчитывалось 12,2 млрд находящихся в эксплуатации устройств интернета вещей, что на 8% больше, чем годом ранее.

Важным маркером того, насколько популярнее становятся устройства IoT у людей, является развитие стандарта сотовой связи для устройств телеметрии NB-IoT. Эксперты IoT Analytics рассказали, что внедрение NB-IoT резко возросло: количество подключений выросло на 61% за год, главным образом, благодаря бизнес-проектам в области учета воды и газа.

Кроме того, пользователи постепенно переходят от уже устаревших стандартов связи 2G/3G к 4G/5G в рамках IoT. Например, подключения 4G IoT выросли на 24% в 2021 году.

Пандемия и война помешали росту

Спрос на решения IoT уже не первый год растет во всем мире, однако объем этого рынка в 2021 году оказался ниже ожиданий аналитиков. Аналитики ResearchAndMarkets подсчитали, что в деньгах объем мирового рынка интернета вещей по итогам 2021 года составил 180,31 млрд евро, и это меньше, чем планировалось ранее.

«Виноват» в «недостаче», главным образом, COVID-19, который повлиял на цепочки поставок. Проблемами в доставке оборудования для работы IoT по всему миру стали нехватка судов, грузовиков и транспортных контейнеров, а также перегруженность портов.

В 2022 году перебои с поставками, а также инфляцию, которая тоже замедляет прогнозы глобального роста, усугубила война на Украине. «Российско-украинский конфликт повлиял на цепочки поставок во многих секторах, включая полупроводниковую промышленность, - рассказал государственный министр по электронике и информационным технологиям Индии Раджив Чандрасекар. - Конфликт может оказать особое влияние на поставку газов неона и гексафторбутадиена, которые являются важными элементами для производства полупроводниковых чипов, поскольку они используются в процессах литографии для производства чипов».

Тем не менее, эксперты и игроки рынка не теряют надежду. «Рост числа подключенных устройств замедлился в 2021 году, но ожидается, что он снова ускорится в 2022 году, - уверен аналитик Data and Software в IoT Analytics Мохаммад Хасан. - Несмотря на то, что на рынке IoT возникли новые сдерживающие факторы, такие как инфляция и длительные перебои с поставками, общее настроение остается относительно позитивным: ожидается, что к концу 2022 года количество подключенных IoT-устройств вырастет на 18%, до 14,4 млрд.».

Оптимизм внушает и уровень инвестиций для компаний, работающих в сфере Интернета вещей. По данным IoT Analytics, глобальное венчурное финансирование для компаний, ориентированных на IoT, увеличилось до рекордных 1,2 млрд долларов (1,14 млрд евро) в первом квартале 2022 года по сравнению со всего лишь 266 млн долларов (252,09 млн евро) в первом квартале 2021 года. Самые значимые инвестиции были сосредоточены на искусственном интеллекте и аналитике, кибербезопасности и подключении к Интернету вещей.

«Мы наблюдаем постоянный рост на ключевых рынках IoT, включая промышленность, предприятия, энергетику и службы экстренного реагирования, поскольку все больше компаний собирают критически важные для бизнеса данные с периферии сети», - отметил генеральный директор канадского IT-разработчика Sierra Wireless Фил Брейс.

Список сегментов с наибольшим ростом внедрения IoT удерживает здравоохранение, за ним идут интеллектуальные энергосистемы, подключенные автомобили и приложения для «умных городов». По количеству реализуемых проектов IoT лидируют Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Интернет вещей расширяется и в Эстонии

По данным оператора мобильной связи Elisa, работающего в Эстонии, сегодня зона действия NB-IoT покрывает 95% страны. Коллеги из Telia отмечают, что Интернет вещей в Эстонии используется, например, для обеспечения безопасности и комфорта: датчики CO2, угарного газа, температуры и влажности, системы централизованной блокировки и сигнализации. Коме того, технология применяется для аренды автомобилей, велосипедов, съемных квартир. Также IoT применяется для спорта и досуга: в смарт-часах, фитнес-трекерах, GPS-устройствах.

Кроме того, - эстонская цифровизация коммунальных услуг, которая сегодня позволяет дистанционно считывать показаний счетчиков, - все это тоже технологии IoT.