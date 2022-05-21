В тихом районе курортной столицы продается небольшой уютный дом, подходящий как для сдачи внаем на летний период, так и для отдыха двух семей, пишет Kodu.
Фото ⟩ Очаровательный домик в Пярнумаа ждет нового хозяина
Очаровательный домик в Пярнумаа ждет нового хозяина
Этот дом, расположенный у моря, в районе частных домов, был построен в 2005 году. Строение, общей площадью 55,3 м2, состоит из двух частей, соединенных внутренней дверью. Каждая сторона имеет свой вход, мини-кухню, гостиную, санузел и спальню открытой планировки на верхнем этаже.
Участок площадью 670 м2 благоустроен и озеленен. Прекрасная недвижимость продается за 140 000 евро. В нескольких минутах ходьбы находятся прибрежный луг со смотровой башней, песчаный пляж, лес Раэкюла со спортивными тропами, реки Пярну и Рейу, дороги для легкого транспорта, ведущие к центру города,
С предложением можно ознакомится на странице портала недвижимости KV.EE.
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