Фото ⟩ Очаровательный домик в Пярнумаа ждет нового хозяина

Этот дом, расположенный у моря, в районе частных домов, был построен в 2005 году. Строение, общей площадью 55,3 м2, состоит из двух частей, соединенных внутренней дверью. Каждая сторона имеет свой вход, мини-кухню, гостиную, санузел и спальню открытой планировки на верхнем этаже.