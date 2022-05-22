Водители, нарушающие порядок парковки в Вильянди, уже получили множество предупреждений от городской управы, и вскоре город начнет выписывать штрафы. Впрочем, водители, вероятно, не очень этим обеспокоены, ведь во второй половине дня 21 мая бульвар Тасуя был забит припаркованными машинами, хотя парковка запрещена на всей улице, пишет Sakala.
Фотоновость ⟩ Закон не писан: водители паркуются прямо под запрещающим знаком
Закон не писан: водители паркуются прямо под запрещающим знаком
На заседании 4 апреля городская управа Вильянди приняла решение полностью запретить парковку на бульваре Тасуя. До этого момента парковка была запрещена в начале бульвара Тасуя на пересечении улиц Таллинна и Ваксали, но водители ни во что не ставили этот запрет и часто парковались прямо под запрещающим знаком.
На бульваре Тасуя автомобили разрешено оставлять только на парковке, где места обозначены белыми линиями, но водители все равно паркуются под запрещающими знаками.
Местное самоуправление может наложить на лицо, нарушившее порядок парковки, штраф в размере 20 евро. Это прописано в Законе о дорожном движении и поэтому такой штраф не может быть ни ниже, ни выше.