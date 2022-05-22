Фотоновость ⟩ Закон не писан: водители паркуются прямо под запрещающим знаком

На заседании 4 апреля городская управа Вильянди приняла решение полностью запретить парковку на бульваре Тасуя. До этого момента парковка была запрещена в начале бульвара Тасуя на пересечении улиц Таллинна и Ваксали, но водители ни во что не ставили этот запрет и часто парковались прямо под запрещающим знаком.

На бульваре Тасуя автомобили разрешено оставлять только на парковке, где места обозначены белыми линиями, но водители все равно паркуются под запрещающими знаками.