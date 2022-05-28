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Мать в одиночку гулявшего по Тарту мальчика сама связалась с полицией

rus.postimees.ee
Мать в одиночку гулявшего по Тарту мальчика сама связалась с полицией
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Politseiauto. Foto on illustratiivne.
Politseiauto. Foto on illustratiivne. Фото: Arved Breidaks

Сегодня в 09:18 стало известно, что в Тарту на улице Куперьянова, 2 найден гуляющий один трехлетний мальчик.

Через час после обращения Департамент полиции и погранохраны сообщил, что мать потерявшегося мальчика сама связалась с полицией.

«На данный момент точно неизвестно, как малыш смог совершить утреннюю прогулку, но приятно, что все закончилось хорошо», — сказал Стевен Кайо из Лыунаской префектуры.

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