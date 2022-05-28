Сегодня в 09:18 стало известно, что в Тарту на улице Куперьянова, 2 найден гуляющий один трехлетний мальчик.
Мать в одиночку гулявшего по Тарту мальчика сама связалась с полицией
Мать в одиночку гулявшего по Тарту мальчика сама связалась с полицией
Через час после обращения Департамент полиции и погранохраны сообщил, что мать потерявшегося мальчика сама связалась с полицией.
«На данный момент точно неизвестно, как малыш смог совершить утреннюю прогулку, но приятно, что все закончилось хорошо», — сказал Стевен Кайо из Лыунаской префектуры.