В среду, 1 июня, в Риге произошел конфликт между двумя водителями такси. В Facebook было опубликовано видео, на котором видно, что женщина-водитель Bolt подходит к автомобилю Baltic Taxi, откуда выходит водитель и бьет женщину по лицу. Об этом пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Конфликт двух таксистов в Риге: мужчина ударил женщину по лицу
Конфликт произошел в Риге, на улице Кр. Валдемара.
Видео: Конфликт между двумя водителями такси
Портал Apollo.lv связался с Госполицией и поставщиками услуг такси, которые сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.
«Это получатель франшизы бренда. Такие действия несовместимы с ценностями нашего бренда. Уже подготовлена документация по разрыву этого договора о франшизе», – указал исполнительный директор Baltic Taxi Виктор Янкович.
Позднее представитель Baltic Taxi Янис Наглис агентству LETA сообщил, что водитель был уволен.
По его словам, водитель уже сдал все оборудование и прекратил работу. Он также отметил, что Baltic Taxi обратится в Автотранспортную дирекцию с призывом аннулировать у конкретного водителя лицензию таксиста.
В то же время Наглис рассказал, что предприятие попросило видеозапись у Rīgas satiksme, автобус которого находился непосредственно за автомобилями такси, чтобы исследовать инцидент полностью, так как на опубликованном в интернете видео видна лишь вторая часть конфликта.
Женщину, на которую напал водитель, призывают обратиться в полицию.
«Земгальский участок Госполиции Риги начал процесс административного нарушения в связи с хулиганством, чтобы выяснить личности вовлеченных в конфликт лиц и точные обстоятельства произошедшего», – указала представитель Госполиции Анце Розите.
Предприятие Bolt сейчас находится в контакте с конкретной женщиной-водителем, оказывает всю необходимую поддержку и помогает в решении ситуации. Если водитель примет решение обратиться в связи с этим случаем в полицию, мы будем сотрудничать и предоставим всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию. Такая агрессивная реакция непостижима, это не способ, как решать отношения.
«Насилие на платформе Bolt недопустимо», – указал региональный руководитель Bolt в Латвии Раймонд Берзиньш.