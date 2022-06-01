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ВИДЕО ⟩ Конфликт двух таксистов в Риге: мужчина ударил женщину по лицу

rus.postimees.ee
Конфликт двух таксистов в Риге: мужчина ударил женщину по лицу
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В среду, 1 июня, в Риге произошел конфликт между двумя водителями такси. В Facebook было опубликовано видео, на котором видно, что женщина-водитель Bolt подходит к автомобилю Baltic Taxi, откуда выходит водитель и бьет женщину по лицу. Об этом пишет RUS TVNET.

Конфликт произошел в Риге, на улице Кр. Валдемара.

Видео: Конфликт между двумя водителями такси

Портал Apollo.lv связался с Госполицией и поставщиками услуг такси, которые сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

«Это получатель франшизы бренда. Такие действия несовместимы с ценностями нашего бренда. Уже подготовлена документация по разрыву этого договора о франшизе», – указал исполнительный директор Baltic Taxi Виктор Янкович.

Позднее представитель Baltic Taxi Янис Наглис агентству LETA сообщил, что водитель был уволен.

По его словам, водитель уже сдал все оборудование и прекратил работу. Он также отметил, что Baltic Taxi обратится в Автотранспортную дирекцию с призывом аннулировать у конкретного водителя лицензию таксиста.

В то же время Наглис рассказал, что предприятие попросило видеозапись у Rīgas satiksme, автобус которого находился непосредственно за автомобилями такси, чтобы исследовать инцидент полностью, так как на опубликованном в интернете видео видна лишь вторая часть конфликта.

Женщину, на которую напал водитель, призывают обратиться в полицию.

«Земгальский участок Госполиции Риги начал процесс административного нарушения в связи с хулиганством, чтобы выяснить личности вовлеченных в конфликт лиц и точные обстоятельства произошедшего», – указала представитель Госполиции Анце Розите.

Предприятие Bolt сейчас находится в контакте с конкретной женщиной-водителем, оказывает всю необходимую поддержку и помогает в решении ситуации. Если водитель примет решение обратиться в связи с этим случаем в полицию, мы будем сотрудничать и предоставим всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию. Такая агрессивная реакция непостижима, это не способ, как решать отношения.

«Насилие на платформе Bolt недопустимо», – указал региональный руководитель Bolt в Латвии Раймонд Берзиньш.

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