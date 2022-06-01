ВИДЕО ⟩ Конфликт двух таксистов в Риге: мужчина ударил женщину по лицу

Конфликт произошел в Риге, на улице Кр. Валдемара.

Видео: Конфликт между двумя водителями такси

Портал Apollo.lv связался с Госполицией и поставщиками услуг такси, которые сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

«Это получатель франшизы бренда. Такие действия несовместимы с ценностями нашего бренда. Уже подготовлена документация по разрыву этого договора о франшизе», – указал исполнительный директор Baltic Taxi Виктор Янкович.

Позднее представитель Baltic Taxi Янис Наглис агентству LETA сообщил, что водитель был уволен.

По его словам, водитель уже сдал все оборудование и прекратил работу. Он также отметил, что Baltic Taxi обратится в Автотранспортную дирекцию с призывом аннулировать у конкретного водителя лицензию таксиста.

В то же время Наглис рассказал, что предприятие попросило видеозапись у Rīgas satiksme, автобус которого находился непосредственно за автомобилями такси, чтобы исследовать инцидент полностью, так как на опубликованном в интернете видео видна лишь вторая часть конфликта.

Женщину, на которую напал водитель, призывают обратиться в полицию.

«Земгальский участок Госполиции Риги начал процесс административного нарушения в связи с хулиганством, чтобы выяснить личности вовлеченных в конфликт лиц и точные обстоятельства произошедшего», – указала представитель Госполиции Анце Розите.

Предприятие Bolt сейчас находится в контакте с конкретной женщиной-водителем, оказывает всю необходимую поддержку и помогает в решении ситуации. Если водитель примет решение обратиться в связи с этим случаем в полицию, мы будем сотрудничать и предоставим всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию. Такая агрессивная реакция непостижима, это не способ, как решать отношения.