СМИ: американская разведка обладает информацией, что Путин тяжело болен, а также пережил покушение

Издание ссылается на трех представителей американской разведки, ознакомившихся с четвертым засекреченным докладом разведсообщества США от конца мая. По данным издания, из отчета также следует, что в марте на Путина было совершено покушение.

"Хватка Путина сильна, но уже не абсолютна", - уверяет один из собеседников Newsweek. "За все время его правления в Кремле никогда не было такой интенсивной борьбы, все чувствуют, что конец близок", - полагает он.

"Изоляция Путина повысила уровень спекуляций"

В то же время все три источника - представитель Управления директора Национальной разведки США (ODNI), отставной старший офицер ВВС и сотрудник разведуправления Пентагона (DIA) - предупреждают, что изоляция российского лидера затрудняет для американских спецслужб точную оценку состояния здоровья Путина.

"Один из лучших источников нашей развединформации - контакты (президента РФ. - прим.) с третьими лицами - в значительной степени иссяк в результате войны в Украине", - констатировал сотрудник DIA. "У Путина было мало встреч с иностранными лидерами", - отметил он, добавив, что это отсекает доступ к информации, которую иногда можно получить при личных встречах. "Изоляция Путина, таким образом, повысила уровень спекуляций", - признал он.

"Стремление принять желаемое за действительное"

"Мы должны помнить о том, какое влияние имеет стремление принять желаемое за действительное", - в свою очередь предостерег старший офицер ВВС. "Мы усвоили - а, возможно, и не усвоили - этот трудный урок в ситуации с Усамой бен Ладеном и Саддамом Хусейном", - добавил он.

За последние месяцы, на фоне войны в Украине в СМИ неоднократно появлялись cпекуляции о возможном ухудшении состояния здоровья Путина. В частности, в начале апреля расследовательское издание "Проект" написало, что российского президента нередко посещает врач, специализирующийся на хирургическом лечении раковых заболеваний. По его данным, только в Сочи он прилетал к Путину не менее 35 раз.