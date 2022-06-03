Благотворительная акция «Утиное ралли», организованная в День защиты детей в таллиннском парке Кадриорг, помогла собрать 376 578 евро в Фонд помощи больным раком детям и их родителям, пишет Rus.Err.ee.
«Утиное ралли-2022» помогло собрать более 375 000 евро больным раком детям
«Утиное ралли-2022» помогло собрать более 375 000 евро больным раком детям
Частные лица и предприятия приобрели «стартовые номера» резиновых уточек на общую сумму в 241 670 евро, еще 122 460 евро жители Эстонии пожертвовали, позвонив по номеру телефона благотворительной акции, сообщили в пятницу ее организаторы.
В этом году в водный канал парка в Кадриорге было запущено 16 000 резиновых уточек.
Ключевые слова