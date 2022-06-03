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«Утиное ралли-2022» помогло собрать более 375 000 евро больным раком детям

rus.postimees.ee
«Утиное ралли-2022» помогло собрать более 375 000 евро больным раком детям
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"Утинное ралли-2022".
"Утинное ралли-2022". Фото: Taavi Sepp

Благотворительная акция «Утиное ралли», организованная в День защиты детей в таллиннском парке Кадриорг, помогла собрать 376 578 евро в Фонд помощи больным раком детям и их родителям, пишет Rus.Err.ee.

Частные лица и предприятия приобрели «стартовые номера» резиновых уточек на общую сумму в 241 670 евро, еще 122 460 евро жители Эстонии пожертвовали, позвонив по номеру телефона благотворительной акции, сообщили в пятницу ее организаторы.

В этом году в водный канал парка в Кадриорге было запущено 16 000 резиновых уточек.

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