«Утиное ралли-2022» помогло собрать более 375 000 евро больным раком детям

Частные лица и предприятия приобрели «стартовые номера» резиновых уточек на общую сумму в 241 670 евро, еще 122 460 евро жители Эстонии пожертвовали, позвонив по номеру телефона благотворительной акции, сообщили в пятницу ее организаторы.