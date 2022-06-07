Дефицит на таллиннском рынке аренды сделал владельцев квартир еще более разборчивыми – истории о том, что некоторые арендодатели не хотят сдавать жилье военным беженцам или людям другой расы, время от времени появляются в СМИ, но значительно реже речь идет о том, что в числе нежелательных арендаторов оказываются семьи с домашними животными и даже с детьми. Маклер 1Partner Kinnisvara Хелле Кярди-Паабо объясняет, правильно ли это, и, вообще, допустимо ли.
Эксперт: дефицит сделал владельцев квартир очень разборчивыми
«Как бы сильно это ни огорчало потенциального квартиросъемщика, разумеется, стоит помнить, что сдающаяся внаем квартира является чужой личной дорогостоящей собственностью», – говорит маклер. Она советует арендатору представить, что это он сдает в аренду то, чем дорожит.
«У многих есть фобии, но слепой страх – не лучший советчик, и его преодоление может положительно сказаться при заключении выгодной сделки», – подбадривает опытный маклер.
Хелле Кярди-Паабо считает, что заранее запрограммированный запрет недостаточно обоснован. «Мать-одиночка, успешно занимающаяся бизнесом, или милая пара с котом, о котором хорошо заботятся, могут быть гораздо более надежными клиентами, чем одинокий мужчина средних лет, приехавший из-за рубежа», – объясняет маклер и советует владельцу квартиры сначала все-таки встретиться со всеми потенциальными квартиросъемщиками.
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Даже если у вас есть только одна квартира для сдачи в аренду, вы должны подходить к ней, как к коммерческой сделке, то есть стремиться получить максимально возможную прибыль с минимально возможными рисками».
«На самом деле, ключевой вопрос заключается в том, как выявить потенциально проблемного арендатора. Очевидно, что с ним надо общаться. Один из вопросов, который стоит задать: как долго клиент собирается снимать вашу квартиру, и каковы его планы в долгосрочной перспективе», – предлагает Кярди-Паабо.
В целях снижения обоснованных рисков маклер советует при необходимости использовать дополнительный залог.
«Это касается обеих сторон. Если арендатор хочет, чтобы сделка состоялась, а собственник колеблется, арендатору тоже стоит проявить инициативу и самому предложить дополнительные гарантии. Таковыми могут быть повышающие доверие рекомендации или сумма депозита больше обычной», – поясняет Кярди-Паабо.
«За всю историю независимой Эстонии не случалось, чтобы в рыночной ситуации был бы настолько сильный перекос в пользу арендодателя. Однако, несмотря на то, что цены на аренду высокие, риски остались прежними, и излишняя разборчивость от них на самом деле не защищает. Народная мудрость – семь раз отмерь, один раз отрежь – действует и в этой сфере бизнеса», – подытоживает Кярди-Паабо.