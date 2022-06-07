Эксперт: дефицит сделал владельцев квартир очень разборчивыми

«Как бы сильно это ни огорчало потенциального квартиросъемщика, разумеется, стоит помнить, что сдающаяся внаем квартира является чужой личной дорогостоящей собственностью», – говорит маклер. Она советует арендатору представить, что это он сдает в аренду то, чем дорожит.

«У многих есть фобии, но слепой страх – не лучший советчик, и его преодоление может положительно сказаться при заключении выгодной сделки», – подбадривает опытный маклер.

Хелле Кярди-Паабо считает, что заранее запрограммированный запрет недостаточно обоснован. «Мать-одиночка, успешно занимающаяся бизнесом, или милая пара с котом, о котором хорошо заботятся, могут быть гораздо более надежными клиентами, чем одинокий мужчина средних лет, приехавший из-за рубежа», – объясняет маклер и советует владельцу квартиры сначала все-таки встретиться со всеми потенциальными квартиросъемщиками.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Даже если у вас есть только одна квартира для сдачи в аренду, вы должны подходить к ней, как к коммерческой сделке, то есть стремиться получить максимально возможную прибыль с минимально возможными рисками».

«На самом деле, ключевой вопрос заключается в том, как выявить потенциально проблемного арендатора. Очевидно, что с ним надо общаться. Один из вопросов, который стоит задать: как долго клиент собирается снимать вашу квартиру, и каковы его планы в долгосрочной перспективе», – предлагает Кярди-Паабо.

В целях снижения обоснованных рисков маклер советует при необходимости использовать дополнительный залог.

«Это касается обеих сторон. Если арендатор хочет, чтобы сделка состоялась, а собственник колеблется, арендатору тоже стоит проявить инициативу и самому предложить дополнительные гарантии. Таковыми могут быть повышающие доверие рекомендации или сумма депозита больше обычной», – поясняет Кярди-Паабо.