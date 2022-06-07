Таллинн поднялся на четыре строки в рейтинге экосистем для стартапов

В рейтинге экосистем для стартапов StartupBlink Эстония заняла 13-е место среди 100 стран. Рейтинг оценивает концентрацию и качество инновационных стартапов.

«Ежегодное улучшение позиции в рейтинге StartupBlink может стать программой-минимум, которую город будет выполнять в сотрудничестве с данным сектором, — сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. – Согласно рапорту, сильными сторонами последних лет можно считать многообразие экосистемы стартапов Таллинна и положительные тенденции в области бизнес-идей, рабочей среды и инвестиций».

По оценке StartupBlink, Эстония, несмотря на невысокую численность населения, обладает впечатляющей экосистемой стартапов, которая сильнее, чем в соседних Северных странах - Финляндии, Дании и Норвегии.

Согласно рапорту, важную роль в формировании экосистемы сыграли действующие в Таллинне компании-единороги (фирмы, оцениваемые более чем в 1 миллиард долларов) – Veriff (услуги по идентификации личности) и Bolt (сервис мобильности). В качестве выдающихся стартап-компаний в рапорте приводится также фирма Montonio, разрабатывающая интеллектуальные платежные решения для интернет-магазинов.

По версии StartupBlink эстонская программа э-резидентства вошла в число 230 ведущих предприятий и организаций технологического сектора наряду с такими известными компаниями и учреждениями как Google, Facebook, Linux Foundation, Twitter, Wikipedia и Стэнфордский университет.

Одной из важнейших вех в формировании экосистемы для стартапов стал успех Skype, который по большей части был разработан в Эстонии - его создатели поддерживали перспективные местные стартапы. Согласно отчету, Эстония показала, что здесь создаются успешные стартапы, такие как Wise, Bolt и Pipedrive.

С точки зрения StartupBlink публичный сектор Эстонии также преуспел в инновациях, запустив уникальные во всем мире проекты, такие как э-резидентство, стартап-виза и виза цифрового кочевника, а также полностью цифровые компании.

Эстония привлекательна для иностранцев в качестве места для создания инновационной компании или присоединения к ней: по данным Startup Estonia 2021, более 27% сотрудников стартапов родом из других стран.