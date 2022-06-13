Военная беженка учит жителей Тарту рисовать

В Тарту проходят уроки рисования под руководством украинской художницы Марии Ашкасовой, где научиться академическому рисованию могут все — от новичка до профессионала.

Разные ученики

Ашкасова, приехавшая из Николаева, находящегося на юге Украины, прибыла в Тарту 28 марта. По словам самой художницы, последние два месяца стали для нее тяжелым испытанием. «Тяжело на душе», — говорит она, вспоминая своих близки, которые остались в Украине и приятные моменты из жизни.

Ашкасова, член Союза художников Украины, работает учителем рисования 13 лет. «Задача моей жизни — передать свои знания как можно большему количеству людей», — сказала она.

Изначально Ашкасова пришла в студию Конрада Мяги в качестве модели. Вскоре стало ясно, что летними вечерами студия становится менее загруженной и Ашкасова воспользовалась случаем. Художница счастлива, что может практиковаться в Эстонии. Многие военные беженцы не имеют такой возможности.

«Задача моей жизни — передать свои знания как можно большему количеству людей», — сказала художница Мария Ашкасова.

Темой предыдущего урока был акт. В окружении восьми учеников трудилась Ашкасова — то инструктировала, то исправляла. «Все они имеют разный уровень», — пояснила художница. Занятия в основном на русском языке, при необходимости нужен английский.