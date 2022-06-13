По понедельникам вечерами в мастерской имени Конрада Мяги на Ратушной площади из просторной светлой студии доносится стук карандашей, пишет Postimees.
Военная беженка учит жителей Тарту рисовать
В Тарту проходят уроки рисования под руководством украинской художницы Марии Ашкасовой, где научиться академическому рисованию могут все — от новичка до профессионала.
Разные ученики
Ашкасова, приехавшая из Николаева, находящегося на юге Украины, прибыла в Тарту 28 марта. По словам самой художницы, последние два месяца стали для нее тяжелым испытанием. «Тяжело на душе», — говорит она, вспоминая своих близки, которые остались в Украине и приятные моменты из жизни.
Ашкасова, член Союза художников Украины, работает учителем рисования 13 лет. «Задача моей жизни — передать свои знания как можно большему количеству людей», — сказала она.
Изначально Ашкасова пришла в студию Конрада Мяги в качестве модели. Вскоре стало ясно, что летними вечерами студия становится менее загруженной и Ашкасова воспользовалась случаем. Художница счастлива, что может практиковаться в Эстонии. Многие военные беженцы не имеют такой возможности.
«Задача моей жизни — передать свои знания как можно большему количеству людей», — сказала художница Мария Ашкасова.
Темой предыдущего урока был акт. В окружении восьми учеников трудилась Ашкасова — то инструктировала, то исправляла. «Все они имеют разный уровень», — пояснила художница. Занятия в основном на русском языке, при необходимости нужен английский.
Среди студентов также Хели Лондон с ее 16-летним сыном Оливером. По словам матери, поначалу было сложно увлечь сына Хели. Но юноше так понравилась Ашкасова, что уже на следующей неделе Оливер стал старостой класса. «Видела бы ты, как сияли ее глаза», — вспоминала Лондон первые эмоции своего сына.
Помимо искусства, Ашкасова также активно занимается воздушной акробатикой. В настоящее время она преподает акробатику военным беженцам и их детям в танцевальной школе «Shaté».
Глядя в будущее
В голове другие планы. «Хорошо бы организовать для детей уроки рисования», — подумала художница. «Но для этого потребуется группа русскоязычных детей»
Ашкасова написала учебник по акробатике и книгу о своем покойном отце. В будущем она надеется написать о своем пути из Николаева в Тарту.
Еженедельный урок рисования сегодня. Урок платный. Кандидаты должны сначала проверить, есть ли еще свободные места. Это можно сделать через страницу Айвара Клаоса в Facebook. На урок требуется взять с собой инструменты для рисования и предприимчивость.