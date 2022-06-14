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Количество прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 42 000

rus.postimees.ee
Количество прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 42 000
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Украинские беженцы.
Украинские беженцы. Фото: Rick Mave

С 27 февраля Эстония приняла уже более 42 000 украинских военных беженцев, пишет Rus.ERR.

За прошлую неделю - с 6 по 12 июня - в Эстонию прибыли 1969 военных беженцев из Украины, среди которых было 333 ребенка, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

1082 человека следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.

Всего с конца февраля Эстония приняла 42 257 беженцев из Украины.

Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50 000 беженцев.

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