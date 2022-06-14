Количество прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 42 000
Количество прибывших в Эстонию украинских беженцев превысило 42 000
За прошлую неделю - с 6 по 12 июня - в Эстонию прибыли 1969 военных беженцев из Украины, среди которых было 333 ребенка, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
1082 человека следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.
Всего с конца февраля Эстония приняла 42 257 беженцев из Украины.
Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50 000 беженцев.