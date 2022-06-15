Сегодня, 15 июня, в 11.40 на улице Рийа в Тарту, незадолго до поворота на улицу Калеви, произошло ДТП, когда маршрутный автобус, направляясь к автовокзалу, на скорости съехал с дороги, через железное дорожное ограждение и остановился на тротуаре, пишет Tartu Postimees.
Галерея ⟩ Автобус попал в тяжелое ДТП: железный прут пробил кабину, у водителя второй день рождения
На месте полицейские установили, что авария произошла из-за технической неисправности автобуса. Сам водитель автобуса рассказал полиции, что когда он съезжал с горки Рийа, руль невозможно было повернуть и колеса стали вихлять так, что водитель потерял управление на автобусом и съехал с дороги.
В этом месте от проезжей части тротуар отделяло железное ограждение, а железная балка этого ограждения вонзилась в кузов автобуса так, что задела ногу водителя автобуса.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что это был инцидент со счастливым концом и, образно говоря, второй день рождения водителя автобуса, поскольку немного в сторону и железный прут мог нанести водителю опасные для жизни травмы. Скорая помощь осмотрела водителя автобуса на месте происшествия.