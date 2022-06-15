Галерея ⟩ Автобус попал в тяжелое ДТП: железный прут пробил кабину, у водителя второй день рождения

На месте полицейские установили, что авария произошла из-за технической неисправности автобуса. Сам водитель автобуса рассказал полиции, что когда он съезжал с горки Рийа, руль невозможно было повернуть и колеса стали вихлять так, что водитель потерял управление на автобусом и съехал с дороги.

В этом месте от проезжей части тротуар отделяло железное ограждение, а железная балка этого ограждения вонзилась в кузов автобуса так, что задела ногу водителя автобуса.