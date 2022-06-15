Согласно исследованию британского института Рейтер при Оксфордском университете, 75 % финнов доверяют большинству новостей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на два процента, пишет YLE.
Исследование: финны доверяют новостям больше всех в мире
Финны при этом тщательнее других обращают внимание на то, какое средство массовой информации распространяет информацию.
Высокий уровень доверия к органам власти и другим государственным структурам в Финляндии отражается и на популярности новостей, считает исследователь Университета Тампере Лаура Ахва.
"Согласно многим исследованиям, в повседневной жизни финнов новости по-прежнему занимают особое место. Следить за новостями – это прочно устоявшаяся традиция. Конечно, свое значение тут играет базовое доверие общества не только по отношению к СМИ и новостям, но и вообще по отношению к органам власти и структурам. Это является одним из основных культурных факторов", говорит Ахва.
Масштабное исследование проводится ежегодно в 46 странах.
Меньше всего новостям доверяют в США - 26% населения.