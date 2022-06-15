Исследование: финны доверяют новостям больше всех в мире

"Согласно многим исследованиям, в повседневной жизни финнов новости по-прежнему занимают особое место. Следить за новостями – это прочно устоявшаяся традиция. Конечно, свое значение тут играет базовое доверие общества не только по отношению к СМИ и новостям, но и вообще по отношению к органам власти и структурам. Это является одним из основных культурных факторов", говорит Ахва.