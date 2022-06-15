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Исследование: финны доверяют новостям больше всех в мире

rus.postimees.ee
Исследование: финны доверяют новостям больше всех в мире
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Иллюстративное фото. Телевизоры.
Иллюстративное фото. Телевизоры. Фото: Mihkel Maripuu

Согласно исследованию британского института Рейтер при Оксфордском университете, 75 % финнов доверяют большинству новостей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на два процента, пишет YLE.

Финны при этом тщательнее других обращают внимание на то, какое средство массовой информации распространяет информацию.

Высокий уровень доверия к органам власти и другим государственным структурам в Финляндии отражается и на популярности новостей, считает исследователь Университета Тампере Лаура Ахва.

"Согласно многим исследованиям, в повседневной жизни финнов новости по-прежнему занимают особое место. Следить за новостями – это прочно устоявшаяся традиция. Конечно, свое значение тут играет базовое доверие общества не только по отношению к СМИ и новостям, но и вообще по отношению к органам власти и структурам. Это является одним из основных культурных факторов", говорит Ахва.

Масштабное исследование проводится ежегодно в 46 странах.

Меньше всего новостям доверяют в США - 26% населения.

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