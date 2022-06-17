Коалиционные переговоры продолжатся в понедельник

В пятницу партии завершили встречу с рабочей группой, занимающейся вопросами возможных механизмов регулирования энергетического рынка. Как и в предыдущие дни, речи пока не идет о конкретных соглашениях, представители партий продолжают обмениваться мнениями и искать возможные компромиссы.