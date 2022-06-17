Переговоры о создании новой правящей коалиции с участием Партии реформ, соцдемов и Isamaa продолжатся в предстоящий понедельник, 20 июня, сообщил Rus.Err.ee.
Коалиционные переговоры продолжатся в понедельник
Коалиционные переговоры продолжатся в понедельник
В пятницу партии завершили встречу с рабочей группой, занимающейся вопросами возможных механизмов регулирования энергетического рынка. Как и в предыдущие дни, речи пока не идет о конкретных соглашениях, представители партий продолжают обмениваться мнениями и искать возможные компромиссы.
В понедельник партии намерены обсудить вопросы, связанные с образованием, а во вторник и среду делегации хотят вернуться к обсуждению социальной политики и энергетики.