В воскресенье, 19 июня, чрезвычайные службы Испании продолжают бороться с несколькими лесными пожарами на севере страны. На этой неделе температура воздуха местами в Испании превысила 40 градусов по Цельсию, пишет RUS TVNET.
ФОТО ⟩ На севере Испании бушуют лесные пожары
На севере Испании бушуют лесные пожары
Наиболее опасный лесной пожар возник на горной гряде Сьерра де ла Кулебра, он уже уничтожил территорию площадью более 25 000 гектар, сообщило региональное правительство.
Галерея: На севере Испании бушуют лесные пожары
Пожар начался в среду во время грозы, однако пожарные сообщили, что им удалось добиться прогресса в борьбе с огнем благодаря более низкой температуре.
В результате улучшения ситуации в воскресенье в свои дома смогли вернуться жители 20 поселков, которые были эвакуированы.
Лесные пожары меньшего масштаба бушуют также в Каталонии и Наварре.
На этой неделе температура воздуха местами в Испании превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, однако в воскресенье она опустилась ниже 30 градусов.
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