«Домой в Европу!» В Тбилиси прошла масштабная акция в поддержку европейской интеграции Грузии

«Радикальная оппозиция использует заключение Европейской комиссии полностью для поляризации. Мы этого ожидали, у нас были прогнозы в связи с этим. У них был простой сценарий с самого начала, расчет на то, что две страны получат статус кандидата, а Грузия - нет, и после этого должен был начаться этот сценарий по беспорядкам. Первой попыткой этого будет сегодняшняя акция и конечной точкой должна быть война, которую они хотят в Грузии, хотя, конечно, ни сценарий беспорядков, ни войны не будет успешным», - заявил Кобахидзе.