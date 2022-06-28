Госпрокуратура передала в госсуд дело о штрафах журналистам Eesti Ekspress

Госпрокурор Сигрид Нурм оспорила постановление окружного суда от 14 июня, в котором аннулируются назначенные Харьюским уездным судом 14 апреля журналистам Eesti Ekspress Сулеву Ведлеру, Тармо Вахтеру и AS Ekspress Meedia штрафы по 1000 евро за то, что они опубликовали в вышедшей 25 марта статье информацию о предъявленном экс-руководству Swedbank подозрении в отмывании денег.

После того, как было обнародовано решение окружного суда, Нурм пояснила, что журналисты входят в число не связанных с производством лиц, которые должны запрашивать согласие прокуратуры для публикации данных предварительного следствия.

Нурм сказала BNS, что решение окружного суда способствует интерпретации статьи 214 уголовно-процессуального кодекса и не исключила, что спор продолжится в госсуде.