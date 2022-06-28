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Госпрокуратура передала в госсуд дело о штрафах журналистам Eesti Ekspress

BNS
Госпрокуратура передала в госсуд дело о штрафах журналистам Eesti Ekspress
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Госсуд,
Госсуд, Фото: Margus Ansu / Pärnu Postimees

Госпрокурор Сигрид Нурм оспорила через госсуд постановление Таллиннского окружного суда, аннулировавшего штраф двум журналистам Eesti Ekspress за публикацию данных предварительного следствия.

Госпрокурор Сигрид Нурм оспорила постановление окружного суда от 14 июня, в котором аннулируются назначенные Харьюским уездным судом 14 апреля журналистам Eesti Ekspress Сулеву Ведлеру, Тармо Вахтеру и AS Ekspress Meedia штрафы по 1000 евро за то, что они опубликовали в вышедшей 25 марта статье информацию о предъявленном экс-руководству Swedbank подозрении в отмывании денег.

После того, как было обнародовано решение окружного суда, Нурм пояснила, что журналисты входят в число не связанных с производством лиц, которые должны запрашивать согласие прокуратуры для публикации данных предварительного следствия.

Нурм сказала BNS, что решение окружного суда способствует интерпретации статьи 214 уголовно-процессуального кодекса и не исключила, что спор продолжится в госсуде.

«Хотя требования штрафов были ранее исключением и останутся исключением и в дальнейшем, крайне важно добиться правовой ясности по этому вопросу», — сказала Нурм.

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