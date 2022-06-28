Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине за 26-ю неделю.
Сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сменили командующего южным оперативным направлением. Новым командиром стал бывший начальник военно-космических сил генерал-полковник Сергей Суровикин. На прошлых должностях Суровикин проявил себя в качестве строгого начальника с методами управления на грани допустимого.
Восточным оперативным направлением продолжает руководить начальник Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. Общим руководителем кампании назначили заместителя министра обороны РФ и начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Геннадия Жидко. Для справки, в апреле на эту должность был назначен командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников.
Якобы в некоторых частях воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ отменили отпуска. Новоиспеченный командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский обосновал эту меру тем, что личный состав дивизии отказался возвращаться в зону боевых действий после отпуска.
В регионах РФ продолжается формирование так называемых национальных подразделений. Как утверждается, в рамках этого процесса планируется создать 4 чеченских батальона, которые затем будут включены в состав ВС РФ. Прежние формирования из Чечни входят в структуру Росгвардии. Как правило, ВС РФ избегают создания частей с ярко выраженной национальной принадлежностью, тем более, если речь идет о народах Кавказа.
Украинские источники заявляют о формировании в районе Мулино танкового корпуса на базе 1-й гвардейской танковой армии (1-я ГТА). Личный состав предполагается набрать среди добровольцев и операторов частных военных компаний, мотивируя их еще большим денежным довольствием. Подобная модель комплектования предположительно связана с постепенным снижением интереса кадровых военных к участию в боевых действиях.
Вновь поступают множественные сообщения о применении противокорабельных ракет по сухопутным целям, что может говорить об усугубляющемся дефиците высокоточных средств. Например, по данным вооруженных сил Украины (ВСУ), 27 июня по Кременчугу было выпущено две ракеты Х-22. В последние недели по Одессе неоднократно били ракетами П-800 «Оникс». Как сообщает украинская сторона, в момент удара по Кременчугу в здании находилось более 1000 гражданских. Данный удар свидетельствует о том, что ВС РФ по-прежнему в значительной мере полагаются на артиллерийские налеты и ракетные удары (в том числе по граждаданским объектам). Вероятно, подобные атаки призваны сломить волю населения Украины к сопротивлению. Впрочем, наблюдаемый эффект может быть противоположным.
Украинские журналисты заявляют о том, что некоторым российским изданиям велели подготовить материалы на случай удара по Литве. Распоряжения связывают с вечерним совещанием в Кремле от 25 июня этого года. Журналисты предположили, что время проведения обсуждения указывает на срочность. Например, на поиск ответа на действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область. Пока эту информацию невозможно подтвердить из-за отсутствия сведений из дополнительных источников.
Харьковское направление (Восток)
Вероятно, 23 июня украинская артиллерия поразила командный пункт ВС РФ в Изюме. По данным украинской стороны, россияне потеряли более 20 человек, в том числе начальника штаба одной из дивизий 20-й гвардейской общевойсковой армии (ГОА). Якобы в момент нанесения удара в командном пункте находился командный состав Западного военного округа (ЗВО), 20-й ГОА и 1-й ГТА. Украинцы предположили, что сосредоточение большого количества старших офицеров в одном месте было связано с оперативным планированием на Славянском направлении. Пророссийские каналы утверждают, что удар пришелся по военному госпиталю, в результате чего погибло 2 военнослужащих.
ВС РФ провели локальные атаки севернее и южнее Харькова с целью улучшения собственных позиций. Весьма вероятно, что российские войска продолжат усиливать защиту инфраструктуры в Белгороде и линии снабжения Белгород – Купянск. Вдобавок россияне намерены сковать силы ВСУ в районе Харькова.
27 июня российские войска атаковали село Долгенькое. Оно находится в 20 километрах северо-западнее Славянска. Вероятно, наступление на город начнется в течение ближайших недель. Славянск – важный город Донецкой области. Он был захвачен 12 марта 2014 года и освобожден 5 июля того же года. С тех пор его оборону значительно усилили.
Рубеж Донецк – Луганск
ВСУ организованно отступили из Северодонецка в Лисичанск. Это последний город Луганской области, который остается под контролем Украины, что придает ему большое символическое значение. Для остановки наступления российских войск и обеспечения сохранности личного состава требуется построить новые линии обороны . ВС РФ по-прежнему концентрируют усилия южнее Лисичанска.
Генеральный штаб ВСУ сообщил о попытке российских войск охватить украинские войска. Она провалилась. Весьма вероятно, ВС РФ намерены создать условия для полного захвата Донецкой области. Маловероятно, что россияне смогут достичь этой цели в ближайшие недели. Однако это место остается местом главного удара, ВС РФ продолжают наращивать силы на этом направлении.
Южное направление
Несмотря на локальные атаки обеих сторон, в общих чертах конфигурация линии соприкосновения осталась неизменной. Россияне атаковали преимущественно в Запорожье, а украинские войска в районе Херсона и Кривого Рога. ВС РФ продолжают укреплять оборону вокруг важных точек вдоль всех 500 километров южного фронта. Скорее всего, они намерены удерживать захваченные территории.
Поздней весной подразделения были переброшены на Донбасское направление. Таким образом, на данном этапе ни одна из сторон не располагает силами для решительного прорыва.