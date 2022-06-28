Сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине

Вновь поступают множественные сообщения о применении противокорабельных ракет по сухопутным целям, что может говорить об усугубляющемся дефиците высокоточных средств. Например, по данным вооруженных сил Украины (ВСУ), 27 июня по Кременчугу было выпущено две ракеты Х-22. В последние недели по Одессе неоднократно били ракетами П-800 «Оникс». Как сообщает украинская сторона, в момент удара по Кременчугу в здании находилось более 1000 гражданских. Данный удар свидетельствует о том, что ВС РФ по-прежнему в значительной мере полагаются на артиллерийские налеты и ракетные удары (в том числе по граждаданским объектам). Вероятно, подобные атаки призваны сломить волю населения Украины к сопротивлению. Впрочем, наблюдаемый эффект может быть противоположным.

Украинские журналисты заявляют о том, что некоторым российским изданиям велели подготовить материалы на случай удара по Литве. Распоряжения связывают с вечерним совещанием в Кремле от 25 июня этого года. Журналисты предположили, что время проведения обсуждения указывает на срочность. Например, на поиск ответа на действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область. Пока эту информацию невозможно подтвердить из-за отсутствия сведений из дополнительных источников.

Харьковское направление (Восток)