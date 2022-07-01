Банк начал предлагать возможность фиксирования процентов по жилищному кредиту

По словам Карин Осиповой, руководителя отдела финансирования недвижимости частных клиентов Coop Pank, фиксирование процентной ставки придает имеющим жилищные кредиты уверенность в том, что платеж по кредиту останется прежним в течение установленного периода, независимо от возможного увеличения базовой процентной ставки, то есть Euribor.

«Проценты по ипотечному кредиту обычно состоят из процентной маржи и шестимесячного Euribor, а это значит, что каждые полгода процентная ставка может меняться и влиять на размер платежа по кредиту. Например, в случае кредита в 100 000 евро на 30 лет рост Euribor на 1,00% будет означать увеличение ежемесячного платежа по кредиту почти на 50 евро», — объяснила Осипова.

Проценты могут быть зафиксированы как для существующих, так и для новых жилищных кредитов. Когда процентная ставка фиксирована, к обычной процентной ставке жилищного кредита, то есть к марже риска, добавляется маржа фиксации процентной ставки. После окончания периода с фиксированной процентной ставкой к договору снова применяется обычная процентная ставка, то есть шестимесячный Euribor плюс маржа риска.