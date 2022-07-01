С пятницы, 1 июля 2022 года, Coop Pank начал предлагать возможность фиксирования процентов по жилищному кредиту на пять лет.
Банк начал предлагать возможность фиксирования процентов по жилищному кредиту
По словам Карин Осиповой, руководителя отдела финансирования недвижимости частных клиентов Coop Pank, фиксирование процентной ставки придает имеющим жилищные кредиты уверенность в том, что платеж по кредиту останется прежним в течение установленного периода, независимо от возможного увеличения базовой процентной ставки, то есть Euribor.
«Проценты по ипотечному кредиту обычно состоят из процентной маржи и шестимесячного Euribor, а это значит, что каждые полгода процентная ставка может меняться и влиять на размер платежа по кредиту. Например, в случае кредита в 100 000 евро на 30 лет рост Euribor на 1,00% будет означать увеличение ежемесячного платежа по кредиту почти на 50 евро», — объяснила Осипова.
Проценты могут быть зафиксированы как для существующих, так и для новых жилищных кредитов. Когда процентная ставка фиксирована, к обычной процентной ставке жилищного кредита, то есть к марже риска, добавляется маржа фиксации процентной ставки. После окончания периода с фиксированной процентной ставкой к договору снова применяется обычная процентная ставка, то есть шестимесячный Euribor плюс маржа риска.
Чтобы зафиксировать проценты по жилищному кредиту, следует связаться со своим кредитным администратором, который объяснит условия фиксации процентов и связанные с этим расходы. При фиксировании процентной ставки действующего договора банк взимает плату за изменение договора. Следует также учитывать, что досрочное погашение кредита в период с фиксированной процентной ставкой оценивается иначе, чем в период с плавающей процентной ставкой.