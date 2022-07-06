Волонтеры войны ⟩ Второй фронт в тылу Украины

Снизу доверху комнаты завалены коробками с разнообразным милитаристским оборудованием. Эти ребята уже восьмой год подряд помогают украинской армии – как регулярным войскам, так и добровольческим формированиям. С февраля этого года объемы помощи для Сил обороны выросли в разы. Если ранее финансовые поступления от доноров тут исчислялись десятками тысяч долларов в месяц, а временами и того меньше, то после полномасштабного вторжения России в Украину волонтеры освоили уже около 130 миллионов евро, и это стало настоящим вызовом для молодых киевлян.

Предыдущие годы войны на Донбассе приоритетом фонда были спецподразделения армии, артиллерия, силы ПВО, морская пехота, т. е. высококвалифицированные военные, а не простая пехота. Им поставлялись тепловизоры, планшеты, снайперское оборудование, автотранспорт и еще сотни видов разнообразного снаряжения. Но все же это были некрупные поставки, временами даже штучные, если речь шла о силах Специальных операций ВСУ, разведке или десантных бригадах, например.

Новые вызовы