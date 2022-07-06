Пока Запад по капле цедит из своих закромов военную помощь для Киева, украинские волонтеры не сдаются, пытаясь доставать все, что только можно и где возможно. Для улучшения логистики крупные фонды открывают региональные отделения, расширяют штат сотрудников. А мелкие фонды активнее работают с источниками финансирования. Другими словами, что такое сон, волонтеры вообще забыли.
Волонтеры войны ⟩ Второй фронт в тылу Украины
Невзирая на все трудности, караваны на Восток идут каждый день. Даже в таком крупном фонде, как «Повернись живим» («Вернись живым»), руководители этой организации лично отвозят помощь на фронт. И это связано не только и не столько с логистикой, но и с тем, что волонтерам необходимо лично понимать, что именно насущно необходимо на фронте. Понимание приходит лишь с личным присутствием на передовой, в беседах с участниками обороны. Да, это тяжело и опасно, но другого пути, чтобы эффективно помогать фронту, сейчас просто нет.
Но при всем героизме украинские волонтеры не могут заменить собой государство. Эти люди всегда закрывают разные «дырки» в бюджетах каких-то отдельных военных подразделений. Они не могут купить танк или снаряды к нему. Но даже в таких тяжелейших условиях деоккупировать украинские территории вполне реально, оптимистичен в своих прогнозах волонтер Тарас Чмут. Дело осталось за малым: чтобы страны Запада в кратчайшие сроки поставили Украине то вооружение, которое Киеву было обещано ранее, далее лишь дело техники…
Киевским волонтерам не до сна
Центр Киева. На входной двери внушительных размеров сталинки красуется надпись: «Повернись живим» («Вернись живым»). Внутри кипит работа, снуют люди, которые ведут переговоры по нескольким линиям связи одновременно, параллельно решая вопросы в мессенджерах. Этот довольно компактный офис вместил в себя, кажется, больше, чем способен физически.
Снизу доверху комнаты завалены коробками с разнообразным милитаристским оборудованием. Эти ребята уже восьмой год подряд помогают украинской армии – как регулярным войскам, так и добровольческим формированиям. С февраля этого года объемы помощи для Сил обороны выросли в разы. Если ранее финансовые поступления от доноров тут исчислялись десятками тысяч долларов в месяц, а временами и того меньше, то после полномасштабного вторжения России в Украину волонтеры освоили уже около 130 миллионов евро, и это стало настоящим вызовом для молодых киевлян.
Предыдущие годы войны на Донбассе приоритетом фонда были спецподразделения армии, артиллерия, силы ПВО, морская пехота, т. е. высококвалифицированные военные, а не простая пехота. Им поставлялись тепловизоры, планшеты, снайперское оборудование, автотранспорт и еще сотни видов разнообразного снаряжения. Но все же это были некрупные поставки, временами даже штучные, если речь шла о силах Специальных операций ВСУ, разведке или десантных бригадах, например.
Новые вызовы
И вот наступило 24 февраля. Вместе с этим волонтеры вспомнили, что такое многозадачность. И снова, как в начале войны в 2014 году, остро встал вопрос подзабытых давно бронежилетов и касок. Привет из прошлого – появился дефицит формы и обуви для военных, ливнем пошли заказы на индивидуальные аптечки натовского образца, что должны быть у каждого солдата и офицера. Численность украинских войск сейчас составляет около семисот тысяч человек. Такие цифры называл президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, волонтерам нужно было организовать помощь даже для территориальной обороны, которая во многих городах выполняла функцию армейской пехоты, отражая атаки регулярной армии российских оккупантов.
Пикапы для передовой – один из наиболее масштабных проектов, которые реализуют волонтеры фонда, закупая новые автомобили, которые идут на укрепление обороноспособности зенитно-ракетных расчетов, операторов БПЛА (беспилотные летательные аппараты). В мае на передовую ушло более ста таких джипов, еще пару сотен готовятся для отправки. В истории украинской армии такие поставки происходят впервые.
Слоган задает тон
Офис Тараса Чмута в первые дни войны работал примерно по такой схеме: ночью или днем под офис приезжает условный пикап с военными на борту, волонтерам озвучиваются приблизительные запросы бойцов, и уже через полчаса-час они уезжают с необходимым оборудованием или вооружением. Учитывая, какие цифры вращаются в общеволонтерском фонде Украины, можно предположить, что эти люди организовали второй бюджет для армии.
«Печально, что государство восемь лет не готовилось к полномасштабной войне, но мы либо принимаем эту ситуацию и работаем дальше, либо не занимаемся этим вовсе. Мы решили делать дальше то, что делали всегда – помогать армии и флоту», – констатирует Тарас Чмут.
У Тараса Чмута есть даже неофициальный девиз, который он часто использует в соцсетях или личных беседах: «Нельзя просто так взять и не помогать флоту». Демотиватор возник не на пустом месте. Ведь, несмотря на свой довольно мирный внешний облик, Чмут – бывший военнослужащий морской пехоты, который был изгнан из армейских рядов за «вынос сора из избы». Он имел неосторожность высказать в соцсетях суждение, которое не понравилось вышестоящему руководству. Однако сейчас этого парня приглашают для консультаций не куда-нибудь, а в Генеральный штаб вооруженных сил Украины.
Белая Церковь: волонтеры и бизнес-среда
В целом волонтерское сообщество Украины довольно разношерстно. Очень многие пришли в это дело из бизнес-среды. Примерно так начиналась история жителя Белой Церкви Юрия Москаленко, который руководит фондом поменьше, чем у Тараса Чмута, но объемы помощи армии от белоцерковских активистов тоже впечатляют.
Москаленко один из тех волонтеров, кто помогает армии с самого начала, с весны 2014 года. В прошлом он простой бизнесмен, занимавшийся уплотнительными материалами и солнечной энергетикой. В июне его компании исполняется 21 год.
«Уже год как мы перестали заниматься уплотнительными материалами и перешли на солнечную энергетику. С осени пошли заказы, все, в принципе, было хорошо, но тут началась война», – рассказывает Москаленко.
Работа фонда Юрия Москаленко мало чем отличается от подобных в Украине. Он везет на фронт средства связи, оптику для снайперов, приборы ночного видения, тепловизоры, пикапы для спецназа, тонны медикаментов и прочее. Но еще с 2014 года Юрий реализует довольно масштабный и эффективный проект. Когда линия фронта на Донбассе стабилизировалась, остро встал вопрос борьбы со снайперами, которые методично убивали около десятка украинских бойцов в месяц. Чтобы с этим бороться, волонтеры стали оснащать фронт мощными камерами, которые способны видеть на километры. Это простое решение спасло жизнь многим бойцам в окопах. Поставлять такие камеры волонтеры из Белой Церкви продолжают и сейчас, в условиях динамичного фронта. «Это дорогое удовольствие, но жизнь солдата стоит дороже».
Наступили тяжелые времена
После трех месяцев войны наметилась тревожная тенденция, которую в принципе ожидали, но от этого не становится легче. Потоки финансовой помощи от всевозможных доноров и просто людей из разных стран мира стали иссякать. Волонтер из Житомира Юлия Толмачева говорит, что поступления в ее фонд упали где-то на 80%, а запросы с передовой растут с каждым днем. И это стало действительно серьезной проблемой. Юлия занимается поставкой дронов и автомобилей, поддерживает семьи погибших украинских бойцов. С каждым днем делать это становится тяжелее, приходится выбирать приоритеты. По статистике Юлии, жизнь армейского пикапа в условиях нынешней войны не превышает пары недель. Заказанные автомобили стоят в Литве, Польше и других странах Европы, но оплатить эти джипы с каждым днем становится все труднее.
«В начале июня один человек с высокой должностью пригнал мне машину, которая после проверки оказалась абсолютно не пригодной для передовой. Это просто груда металлолома! Лучше просто передать деньги, сколько бы их ни было, чем делать такие пиар-акции для себя любимого. Каждый автомобиль – это жизнь конкретного бойца, который тебя защищает», – с грустью констатирует Толмачева. Тем не менее, украинские волонтеры не сдаются.