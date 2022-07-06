Как повлияла война в Украине на отношение эстонских издателей к книгам на русском языке? В каком положении находятся местные русскоязычные авторы? Стоят ли ценности русской культуры особняком от ужасов, творящихся в Украине, или на степень ответственности культуры влияют позиции ее создателей и носителей? Об этом в 14:30 в прямом эфире передачи Сергея Метлева «Гражданин М» с эстонским писателем, пишущим на русском языке под псевдонимом П. И. Филимонов.
«Гражданин М» с писателем П. И. Филимоновым: русская книга в Эстонии и ответственность культуры
«Гражданин М» с писателем П. И. Филимоновым: русская книга в Эстонии и ответственность культуры
Родившийся в 1975 году писатель П. И. Филимонов (гражданское имя Роман Фокин) занимается прозой, поэзией, эссеистикой и драматургией. Особенность его творчества в том, что он пишет на русском языке, но книги издаются, в основном, на эстонском языке.
Первая книга стихов вышла в 2007 г., за ней последовал ряд прозаических книг. Лауреат премии Капитала культуры Эстонии за 2007 год. В 2020 г. удостоен премии имени Фридеберта Тугласа за новеллу «Момент истины Себастьяна Рюйтеля» — первое произведение, написанное Филимоновым по-эстонски.
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