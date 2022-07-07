По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, почти 22-процентный рост цен в июне был ожидаемым, но в дальнейшем можно рассчитывать на то, что это станет пиком инфляции, и в последующие месяцы рост индекса потребительских цен несколько замедлится.
Июньская 22-процентная инфляция может остаться пиком
«Главным риском, препятствующим этому, является поднявшаяся до очень высокой отметки цена на природный газ. С другой стороны, цены на многие другие важные сырьевые ресурсы, в том числе нефть и зерновые, за последние недели отчетливо взяли курс на снижение», — сказал Нестор BNS.
На его взгляд, самым сильным потенциальным воздействием на инфляцию обладает результат текущих коалиционных переговоров, что, согласно имеющейся информации, означает введение рамок для цен на электричество и теплофикацию. «Существенную роль в сдерживании роста цен могло бы сыграть и снижение НСО на продукты питания, но это очень дорогая мера, использование которой на данный момент не выглядит вероятным», — добавил он.
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в Эстонии в июне текущего года повысился по сравнению с маем на 2,7% и по сравнению с июнем прошлого года – на 21,9%. Товары были дороже по сравнению с июнем прошлого года на 17,9% и услуги – на 29,7%.