Июньская 22-процентная инфляция может остаться пиком

«Главным риском, препятствующим этому, является поднявшаяся до очень высокой отметки цена на природный газ. С другой стороны, цены на многие другие важные сырьевые ресурсы, в том числе нефть и зерновые, за последние недели отчетливо взяли курс на снижение», — сказал Нестор BNS.

На его взгляд, самым сильным потенциальным воздействием на инфляцию обладает результат текущих коалиционных переговоров, что, согласно имеющейся информации, означает введение рамок для цен на электричество и теплофикацию. «Существенную роль в сдерживании роста цен могло бы сыграть и снижение НСО на продукты питания, но это очень дорогая мера, использование которой на данный момент не выглядит вероятным», — добавил он.