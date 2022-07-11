В понедельник утром полиция обратилась за помощью в выяснении местонахождения 84-летнего Ааре, который этой ночью покинул свой дом в Йыгева и не вернулся.
Пропавший 84-летний мужчина нашелся
Пропавший 84-летний мужчина нашелся
Днем в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что похожего на пропавшего Ааре мужчину заметили на окраине Йыгева. Прибывшие на место патрульные установили, что это был пропавший Ааре.
Сотрудники скорой помощи проверят состояния здоровья мужчины и решат, нуждается ли он в госпитализации.