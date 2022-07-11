Пн, 11.07.2022
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Пропавший 84-летний мужчина нашелся

rus.postimees.ee
Пропавший 84-летний мужчина нашелся
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Полиция.
Полиция. Фото: Madis Veltman

В понедельник утром полиция обратилась за помощью в выяснении местонахождения 84-летнего Ааре, который этой ночью покинул свой дом в Йыгева и не вернулся.

Днем в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что похожего на пропавшего Ааре мужчину заметили на окраине Йыгева. Прибывшие на место патрульные установили, что это был пропавший Ааре.

Сотрудники скорой помощи проверят состояния здоровья мужчины и решат, нуждается ли он в госпитализации.

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