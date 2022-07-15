Опрос ⟩ «Оттуда хоть что-то носили, а теперь запрещено все». Что путешественники в Нарве думают о новых таможенных ограничениях?

Алексей считает что приграничное сотрудничество очень важная вещь и лучше торговать и дружить. Он подмечает что на его жизнь нововведения никак не влияют.

Анатолий возмущен решением ограничит перевозку товаров через границу. По его мнению в ситуации резкого роста цен, данное решение влияет на многих граждан и особенно на тех, кто безработный и для кого перевозка товаров был своего рода заработком.

Валерий сказал что новые ограничения он даже не заметил, так как ничего ныне запрещенного не возит. Он также считает, что в ближайшем времени будут больше ввозит не из России в Эстонию, а наоборот, из Эстонии в Россию. По его мнению решение ограничить ввоз сейчас необходимое и когда ситуация решится, то все вновь станет на свой места.

Екатерина не довольна таможенными ограничениями. Она говорит, что хотя водка в России более меня по такой же цене, но другие продукты дешевле. На нее как на безработную и мать троих детей это решение влияет достаточно сильно.