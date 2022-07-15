Фото ⟩ В фокусе коалиционного договора гособорона, эстоноязычное образование и финансовое благополучие

«Я хочу видеть Эстонию открытой к новым идеям и интересным мнениям, Эстонию, устремленную в будущее со смелым, широким и мудрым взглядом. Важнейшие задачи, стоящие перед новым правительством — обеспечить нашу безопасность, осуществить меры по обузданию энергетического кризиса, помочь людям справляться с повседневной жизнью в условиях стремительного роста цен и, наконец, перейти на единое образование на эстонском языке», — сказала лидер Партии реформ Кая Каллас.

«У жителей Эстонии есть основания быть довольными коалиционным соглашением. Мы поставили цели и договорились о смелых решениях серьезных проблем Эстонии. Мы предпринимаем важные шаги в области образования на эстонском языке и высшего образования, безопасности и семейных пособий, а также проводим реформу рынка электроэнергии. Я уверен, что наша правительственная делегация и три партии в сотрудничестве смогут реализовать эти цели», — сказал председатель партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер.

«Социал-демократы вступают в правительство, чтобы отстаивать доверие народа. Чтобы рост цен не поглотил нынешний уровень жизни и не вверг жителей Эстонии в нищету, доходы должны расти», — сказал лидер социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

Вчера советы трех партий уполномочили своих лидеров подписать коалиционное соглашение.