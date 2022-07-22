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Подписано соглашение об экспорте зерна из Украины

Deutsche Welle
Подписано соглашение об экспорте зерна из Украины
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Mullu saadi rekordiline teraviljasaak.
Mullu saadi rekordiline teraviljasaak. Фото: Elmo Riig / Sakala

Миллионы тонн зерна застряли в Украине из-за развязанной Россией войны. ООН предупредила об угрозе голода. Киев и Москва 22 июля подписали соглашение об экспорте украинского зерна из черноморских портов, пишет Deutsche Welle.

Россия и Украина подписали соглашение о решении проблемы экспорта миллионов тонн украинского зерна, заблокированного с начала войны в морских портах. Церемония подписания документов состоялась в пятницу, 22 июля, в Стамбуле при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. До войны, развязанной против нее Россией, Украина была одним из ведущих экспортеров зерна в мире.

Гуттериш назвал соглашение "маяком надежды"

Соглашение "открывает путь для масштабного коммерческого экспорта продовольствия из трех важнейших украинских портов на Черном море - Одессы, Черноморска и Южного", - указал Гутерриш. Помимо этого, отметил генсек ООН, в целях обеспечения соблюдения соглашения установят мониторинговый центр. Он назвал подписание документа "маяком надежды в Черном море". Как отметил Гутерриш, "важно, чтобы соглашение было полностью имплементировано".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот день "историческим" и заявил, что коридор для вывоза зерна из Украины начнет действовать в Черном море в ближайшие дни. Эрдоган пояснил, что обеспечивать вывоз зерна и контролировать этот процесс будет координационный центр в Стамбуле.

Соответственно договоренности сторон, суда, направляющиеся в Украину, будут сначала досматриваться в Стамбуле на предмет провоза оружия и чего-либо иного, кроме зерна. Это было одним из условий России.

Сухогрузы, проходящие по гуманитарному коридору, а также соответствующие порты не должны подвергаться нападениям. Это означает, что в таких стратегически важных местах, как, например, порт Одессы, должен действовать режим фактического прекращения огня. Сообщается, что первоначально соглашение будет действовать в течение четырех месяцев.

ООН предупреждает об угрозе сильнейшего голода

Из-за войны России против Украины около 20 миллионов тонн украинского зерна не могут быть экспортированы. Между тем продовольствие крайне необходимо на мировом рынке – прежде всего в Азии и Африке. Недавно ООН предостерегла об угрозе сильнейшего за последние десятилетия голода.

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