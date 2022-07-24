Вступивший в украинский интернациональный легион польский боец ММА Томаш Валентек погиб, сообщают польские СМИ.
В Украине погиб польский спортсмен, который воевал против РФ
В Украине погиб польский спортсмен, который воевал против РФ
Валентек не был бойцом ММА мирового уровня, но участвовал в нескольких соревнованиях у себя на родине, где одерживал победы.
Тренер Павел Еленевский, работавший с поляком, рассказал изданию Polsat, что Валентек был бывшим военным. «Он отправился в Украину, уверенный в правильности своего решения. Томек был скромным, спокойным и хорошим человеком. Мало кто знал, насколько трудной была его солдатская жизнь», — сказал он.
В интернациональном легионе Укаина сражаются против российских войск приблизительно 20 000 солдат. Есть представители более 50 стран, в том числе и эстонцы.