Вс, 24.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

В Украине погиб польский спортсмен, который воевал против РФ

rus.postimees.ee
В Украине погиб польский спортсмен, который воевал против РФ
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Вступивший в украинский интернациональный легион польский боец ММА Томаш Валентек погиб, сообщают польские СМИ.

Валентек не был бойцом ММА мирового уровня, но участвовал в нескольких соревнованиях у себя на родине, где одерживал победы.

Тренер Павел Еленевский, работавший с поляком, рассказал изданию Polsat, что Валентек был бывшим военным. «Он отправился в Украину, уверенный в правильности своего решения. Томек был скромным, спокойным и хорошим человеком. Мало кто знал, насколько трудной была его солдатская жизнь», — сказал он.

В интернациональном легионе Укаина сражаются против российских войск приблизительно 20 000 солдат. Есть представители более 50 стран, в том числе и эстонцы.

Ключевые слова
Наверх