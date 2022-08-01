В 21-м туре Премиум-лиги «Левадия» обыграла «Легион» со счётом 3:0

Первый тайм прошёл в равной борьбе, но без забитых мячей. Первый гол болельщики увидели лишь на 72-й минуте. Роберт Кирсс замкнул передачу Мурада Велиева в штрафную и отправил мяч в сетку ворот «Легиона».