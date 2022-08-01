Первый тайм прошёл в равной борьбе, но без забитых мячей. Первый гол болельщики увидели лишь на 72-й минуте. Роберт Кирсс замкнул передачу Мурада Велиева в штрафную и отправил мяч в сетку ворот «Легиона».
В 21-м туре Премиум-лиги «Левадия» обыграла «Легион» со счётом 3:0
В 21-м туре Премиум-лиги «Левадия» обыграла «Легион» со счётом 3:0
Через 15 минут мяч вновь оказался в воротах гостей. Дальним ударом новобранец «Левадии» Бурама Фомба отправил мяч прямо за спину Ивану Батурину – 2:0! На 89-й минуте Закария Бегларишвили отдал точный пас на Марка Оливера Рооснуппа в штрафную и тот реализовал свой момент.
Сейчас «Левадия» с 54 очками занимает второе место общем зачёте, «Легион» с 10 очками расположился на 9-й позции.
Следующий матч Премиум-лиги «Левадия» проведёт на выезде 7 августа в 18:00 против «Нарва Транс».
Лучшим игроком был признан Мурад Велиев.
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