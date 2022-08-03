Цены на жилую недвижимость выросли на 25 процентов

Инфляция дороже кредитов

Покупка недвижимости всегда имеет свои риски, тем более, если она совершается не на свободные личные средства, а в рамках банковского жилищного кредита или ипотеки. Однако энергетический кризис, высокая инфляция и антироссийские санкции кардинально изменили ситуацию на рынке жилья в Ида-Вирумаа.

Если раньше основными участниками сделок по недвижимости были инвесторы, которые приобретали сразу несколько объектов в новостройках Таллинна, Тарту и Пярну, то сегодня много сделок заключают люди, покупающие однокомнатные квартиры в домах советской застройки. Они хотят не столько заработать, сколько сохранить свои сбережения. «Сегодня в Ида-Вирумаа цены на жилые помещения выросли на четверть по сравнению с прошлым годом, а иногда и на 30 процентов, – пояснил руководитель и консультант бюро по Ида-Вирумаа Uus Maa kinnisvarabüroo Ханнес Халлик. – Это связано не с войной в Украине, а с желанием эстоноземельцев вкладывать свободные деньги и дешевые кредиты в недвижимость в условиях ухудшения экономических показателей и роста инфляции».

Жилье покупают все, кто могут