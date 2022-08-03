Ср, 3.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

В октябре станет ясно, кого отключат от газа в первую очередь в случае его дефицита

rus.postimees.ee
В октябре станет ясно, кого отключат от газа в первую очередь в случае его дефицита
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Gaasipliit
Gaasipliit Фото: Ants Liigus

Ранжирование потребителей газа в случае его возможного дефицита должно быть завершено не позднее конца октября, когда истечет срок принятия таких решений, сообщает Rus.ERR, отмечая, что в широком смысле уже понятно, к какой группе относятся те или иные предприятия.

"Инструкции по установлению групп потребителей будут введены ​​постановлением министра экономики и инфраструктуры, которое в настоящее время еще разрабатывается", - сообщила ERR пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе, по словам которой, пока постановление находится на первом этапе круга согласований и, по всем предположениям, вступит в силу во второй половине августа.

Больше всех в продолжении газоснабжения могут быть уверены бытовые клиенты, так как они входят в первую, или наиболее приоритетную, группу потребителей.

Во вторую группу включены другие защищенные потребители, то есть предприятия, производящие тепло для отопления жилых помещений, которые не могут использовать никакое другое топливо, кроме газа, а к третьей группе относятся работающие на газе аварийные резервные электростанции, играющие важную роль в функционировании энергосистемы. 

Пока наиболее расплывчатым является состав четвертой группы потребителей, в которую включены потребители газа из числа поставщиков услуг, необходимых для функционирования общества; продолжение их деятельности зависит от наличия газоснабжения.

Ключевые слова
Наверх