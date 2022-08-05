Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 87-летнего мужчину

Близкие общались с Ахметом в четверг около 9-10:00, после чего выйти на контакт с ним больше не удавалось. Мужчины нет ни дома, ни в местах, куда он мог направиться. Свой телефон он оставил дома. Полиция основательно проверила окрестности дома пожилого мужчины в Ласнамяэ и пообщалась с местными жителями, но безрезультатно.