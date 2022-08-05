Полиция просит содействия общественности, чтобы установить местонахождение 87-летнего Ахмета. Последний раз близкие связывались с ним вчера утром.
Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 87-летнего мужчину
Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 87-летнего мужчину
Близкие общались с Ахметом в четверг около 9-10:00, после чего выйти на контакт с ним больше не удавалось. Мужчины нет ни дома, ни в местах, куда он мог направиться. Свой телефон он оставил дома. Полиция основательно проверила окрестности дома пожилого мужчины в Ласнамяэ и пообщалась с местными жителями, но безрезультатно.
Неизвестно, какая одежда могла быть на Ахмете, когда он покидал свое жилище. Его рост составляет 164 см, худощавое телосложение.
Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину, звонить по номеру 112.