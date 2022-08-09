На глазах у члена семьи украли лежавшую перед домом пожилую кошку, которая благодаря усилиям семьи, камере наблюдения и вмешательству полиции вернулась домой. Мотив поступка проживающего поблизости вора до сих пор остается загадкой.
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Видео ⟩ Странный случай: мужчина украл пожилую домашнюю кошку
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Странный случай: мужчина украл пожилую домашнюю кошку
Живущая в двухэтажном доме кошка Сисси попала в семью Мари 12 лет назад из приюта. По словам хозяйки, это обычная домашняя кошка. «Она уже старая, не очень привлекательная, чтобы ее воровать», – удивляется Мари.