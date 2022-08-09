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Видео ⟩ Странный случай: мужчина украл пожилую домашнюю кошку

Хозяйка кошки: хочу предостеречь других владельцев домашних животных
Мерле Ралльманн Йоханна Роос
Странный случай: мужчина украл пожилую домашнюю кошку
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Kohev karvapall Sissi võeti varjupaigast 2010. aastal, kui ta oli juba täiskasvanud kass.
Kohev karvapall Sissi võeti varjupaigast 2010. aastal, kui ta oli juba täiskasvanud kass. Фото: Erakogu

На глазах у члена семьи украли лежавшую перед домом пожилую кошку, которая благодаря усилиям семьи, камере наблюдения и вмешательству полиции вернулась домой. Мотив поступка проживающего поблизости вора до сих пор остается загадкой.

Живущая в двухэтажном доме кошка Сисси попала в семью Мари 12 лет назад из приюта. По словам хозяйки, это обычная домашняя кошка. «Она уже старая, не очень привлекательная, чтобы ее воровать», – удивляется Мари.

Сама Мари в пятницу вечером, когда произошла кража, наслаждалась театральным представлением. Около 20.30 у нее зазвонил мобильный телефон. Звонила ее мать, которая стояла у окна на верхнем этаже и видела, как Сисси украли. «Если бы мама не заметила кражу, я бы не стала смотреть видео. Так что благодаря ей мы догадались посмотреть видеозапись», – вспоминает Мари, которая разместила пост о краже в соцсетях. Ее матери удалось записать номер машины вора кошки – серого Nissan Qashqai.

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