Электроэнергия в Финляндии сегодня ночью почти бесплатная, в Эстонии же от ночной активности лучше воздержаться

Завтра средняя цена на электроэнергию в Эстонии составит 222 евро за мегаватт-час, что в два раза больше, чем в это же время в Финляндии.

В самый дешевый час за электроэнергию нужно платить по 100 евро за мегаватт-час или 10 центов за киловатт-час. За самый дорогой час придется заплатить почти 540 евро.

Сегодня в Финляндии цена на электроэнергию с полуночи до раннего утра составит 0,05 евро за мегаватт-час, так что, по сути, сегодня ночью финны могут потреблять электроэнергию практически бесплатно.