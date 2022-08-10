Завтра средняя цена на электроэнергию в Эстонии немного снизится, однако сравнивая цены с финскими, радоваться особо нечему.
Электроэнергия в Финляндии сегодня ночью почти бесплатная, в Эстонии же от ночной активности лучше воздержаться
Электроэнергия в Финляндии сегодня ночью почти бесплатная, в Эстонии же от ночной активности лучше воздержаться
Завтра средняя цена на электроэнергию в Эстонии составит 222 евро за мегаватт-час, что в два раза больше, чем в это же время в Финляндии.
В самый дешевый час за электроэнергию нужно платить по 100 евро за мегаватт-час или 10 центов за киловатт-час. За самый дорогой час придется заплатить почти 540 евро.
Сегодня в Финляндии цена на электроэнергию с полуночи до раннего утра составит 0,05 евро за мегаватт-час, так что, по сути, сегодня ночью финны могут потреблять электроэнергию практически бесплатно.
Хуже дела обстоят у наших южных соседей: там средняя цена за электроэнергию составляет 507 евро за мегаватт-час, в самый дорогой час они вынуждены платить 1,24 евро за киловатт.
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