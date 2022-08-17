Фото ⟩ Как такое возможно? Центр тревоги бросил в беде попавшую в тяжелое ДТП семью

После аварии пассажиры автомобиля несколько раз звонили в Центр тревоги, прося вызвать на место полицейский патруль для регулирования движения, но, к сожалению, помощь до места аварии не доехала. Постфактум Центр тревоги признал, что организатор спасательных работ, то есть оператор, был неправ и должен был отнестись к вызову более серьезно.

ДТП произошло в 1.40 ночи в деревне Энге в Пярнумаа. Вийкна сказал, что ехал с разрешенной скоростью и что семья возвращалась домой после долгой поездки на машине. Все произошло за долю секунды, когда лось выскочил на дорогу перед ними. «К счастью, у меня была такая хорошая реакция, что я сразу же смог снизить скорость», – сказала Вийкна.