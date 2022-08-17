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Фото ⟩ Как такое возможно? Центр тревоги бросил в беде попавшую в тяжелое ДТП семью

Кати Саагим
Как такое возможно? Центр тревоги бросил в беде попавшую в тяжелое ДТП семью
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Животное упало на лобовое стекло автомобиля. Машина была повреждена, дизельное топливо пролилось на дорогу, но помощь семья не получила.
Животное упало на лобовое стекло автомобиля. Машина была повреждена, дизельное топливо пролилось на дорогу, но помощь семья не получила. Фото: Lauri Viikna

«Мертвый лось лежит на обочине, дети плачут от шока, автомобиль посреди дороги мешает движению», – вспоминает организатор тура Tivoli Лаури Вийкна об аварии, произошедшей прошлой ночью на шоссе Таллинн-Пярну. Неожиданно на дорогу выбежало дикое животное.

После аварии пассажиры автомобиля несколько раз звонили в Центр тревоги, прося вызвать на место полицейский патруль для регулирования движения, но, к сожалению, помощь до места аварии не доехала. Постфактум Центр тревоги признал, что организатор спасательных работ, то есть оператор, был неправ и должен был отнестись к вызову более серьезно.

ДТП произошло в 1.40 ночи в деревне Энге в Пярнумаа. Вийкна сказал, что ехал с разрешенной скоростью и что семья возвращалась домой после долгой поездки на машине. Все произошло за долю секунды, когда лось выскочил на дорогу перед ними. «К счастью, у меня была такая хорошая реакция, что я сразу же смог снизить скорость», – сказала Вийкна.

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