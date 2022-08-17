«Мертвый лось лежит на обочине, дети плачут от шока, автомобиль посреди дороги мешает движению», – вспоминает организатор тура Tivoli Лаури Вийкна об аварии, произошедшей прошлой ночью на шоссе Таллинн-Пярну. Неожиданно на дорогу выбежало дикое животное.
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Фото ⟩ Как такое возможно? Центр тревоги бросил в беде попавшую в тяжелое ДТП семью
Как такое возможно? Центр тревоги бросил в беде попавшую в тяжелое ДТП семью
После аварии пассажиры автомобиля несколько раз звонили в Центр тревоги, прося вызвать на место полицейский патруль для регулирования движения, но, к сожалению, помощь до места аварии не доехала. Постфактум Центр тревоги признал, что организатор спасательных работ, то есть оператор, был неправ и должен был отнестись к вызову более серьезно.
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