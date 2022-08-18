Катри Райк: сегодняшнюю городскую власть рано отправлять в мусорный ящик

Она пояснила, что «Ээсти 200» имеет в коалиции два места. «Мы не имеем дело с гигантской фракцией, – сказал Райк. «Сегодняшнюю городскую власть отправлять в мусорку рано», – подчеркнула она.

Райк благодарит «Ээсти 200» за сотрудничество и за то, что за столь короткое время было сделано многое. «Мы приняли план развития образования, который включил в себя четыре детских сада, объединение школ, значительное расширение образования на эстонском языке, занятия с детьми с особыми образовательными потребностями. В центре внимания «Ээсти 200» было образование, и именно в этом мы добились наибольшего прогресса. Мы строим три школьных здания для четырех школ», – перечислила Райк.

Она добавила, что когда эти школы будут построены, треть нарвской молодежи и детей перейдет в новую среду. «Это очень большие шаги, и это было приоритетом «Ээсти 200, но они не добились бы этого двумя голосами. Вместе мы проделали большую работу», – сказала она.

Что будет дальше? «На данный момент в Нарве слегка трясется земля, и это во всех смыслах. Смутные времена ведут к смутным вещам», – ответила Райк.

«Я обязательно буду работать до последнего дня, который дан мне как мэру Нарвы. И я буду продолжать работать над созданием рабочих мест», – пообещала она. По ее словам, разрабатывается подробный план создания завода по производству аккумуляторов, который создаст 400 новых рабочих мест, разрабатывается подробный план суперфабрики по производству фильтров для воды, а также идут поиски подходящего места RagnSells для переработки сланцевой золы.