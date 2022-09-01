Обустройство нового жилья должно начинаться с оценки его технического состояния и с принятия решений по части внутренней отделки. Как создать теплое и уютное жилье, рассказывает архитектор внутреннего пространства компании Kaamos Алена Радомски, которая оформила демонстрационную квартиру в новом жилом комплексе Vikimõisa.
Советует дизайнер: как обставить жилье в новостройке
«При покупке квартиры на стадии проектирования можно поинтересоваться, как в квартире будут располагаться отопительные, водопроводные и вентиляционные трубы», – для начала обращает внимание Алена Радомски. Как правило, площадь подвесного потолка зависит от вентиляционных труб.
Также важно месторасположение вентиляционного агрегата. «Рекомендую уточнить, будет ли в квартире установлен отдельный вентиляционный агрегат, и если да, то в каком месте. Если планируется установка настенного агрегата в хозяйственном отсеке квартиры, следует уточнить, поместятся ли в том же помещении стиральная машина и сушилка или понадобится стиральная машина со встроенной сушилкой».
Не менее важен и выбор отделочных материалов. «При выборе материалов как можно подробнее представляйте, как они будут выглядеть в вашей квартире, а если сомневаетесь, то, возможно, стоит обратиться за помощью к дизайнеру интерьера», – сказала Радомски.
По словам дизайнера интерьера, зачастую люди рассматривают элементы интерьера по отдельности, и поэтому в дальнейшем те могут не совсем сочетаться друг с другом. Если изначально кухня не была тщательно продумана, может случиться так, что, например, кухонная раковина будет располагаться в неподходящем месте. А перемещение водопроводных и канализационных труб – это, к сожалению, уже более трудоемкая и дорогостоящая работа.
Природные формы
Сегодня форма более важна, чем материалы и цвета. Тренд плавных, массивных природных форм распространяется на самую разную продукцию – от диванов до ваз. Поскольку экологичный образ мышления по-прежнему лидирует, сейчас популярны такие материалы, как натуральная древесина и камень.
«В интерьере на протяжении уже нескольких лет преобладают природные формы и материалы. При обустройстве жилья оформителей особенно привлекают мебель из натуральной древесины и детали с плетением из ротанга», – рассказала Радомски.
«Цвета становятся все смелее. Белые и характерные для нашей природы серовато-коричневатые тона дополняются терракотовым, синими и зелеными оттенками, однако они все же должны оставаться спокойными», – добавила она.
Крупная мебель
Дизайнер интерьера рекомендует начинать обустройство с установки крупной мебели, изготовленной по специальному заказу, например, кухонной мебели и гардеробной. От них зависит, каким получится стиль жилья. Кроме того, они исполняют важную роль – вмещают большую часть вещей.
«Уже на начальной стадии проектирования следует основательно продумать, какие ваши привычки могли бы оказать влияние на кухонную мебель и насколько вместительной должна быть гардеробная», – советует Радомски. Например, при планировании гардеробной заказчик должен подсчитать, сколько у него пар обуви, и подумать, будет ли он вешать свои свитера на вешалки или складывать их на полку.
Хитрые интерьерные решения
В случае дефицита пространства следует использовать творческий подход. Чтобы в интерьер вписались все необходимые элементы, порой необходимо использовать нестандартные решения. Радомски приводит в пример решение для домашнего офиса, ставшее актуальным в последние годы: «Домашний офис можно создать и в спальне, превратив прикроватную тумбочку в письменный стол».