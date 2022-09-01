Советует дизайнер: как обставить жилье в новостройке

«При покупке квартиры на стадии проектирования можно поинтересоваться, как в квартире будут располагаться отопительные, водопроводные и вентиляционные трубы», – для начала обращает внимание Алена Радомски. Как правило, площадь подвесного потолка зависит от вентиляционных труб.

Алена Радомски. Фото: Kaamos

Также важно месторасположение вентиляционного агрегата. «Рекомендую уточнить, будет ли в квартире установлен отдельный вентиляционный агрегат, и если да, то в каком месте. Если планируется установка настенного агрегата в хозяйственном отсеке квартиры, следует уточнить, поместятся ли в том же помещении стиральная машина и сушилка или понадобится стиральная машина со встроенной сушилкой».

Не менее важен и выбор отделочных материалов. «При выборе материалов как можно подробнее представляйте, как они будут выглядеть в вашей квартире, а если сомневаетесь, то, возможно, стоит обратиться за помощью к дизайнеру интерьера», – сказала Радомски.

По словам дизайнера интерьера, зачастую люди рассматривают элементы интерьера по отдельности, и поэтому в дальнейшем те могут не совсем сочетаться друг с другом. Если изначально кухня не была тщательно продумана, может случиться так, что, например, кухонная раковина будет располагаться в неподходящем месте. А перемещение водопроводных и канализационных труб – это, к сожалению, уже более трудоемкая и дорогостоящая работа.

Природные формы