В Мустамяэ появится более ста пятидесяти новых съемных квартир

Самый современный доходный дом в Мустамяэ под названием MAGMA Stuudiod достиг своей максимальной высоты. В здании, которое строится по адресу Лаки, 24/2, будет 151 одно- и двухкомнатная студии, предназначенные для сдачи внаем, а также много мест общего пользования для жильцов. В доходном доме будет кипеть жизнь в стиле коливинга: помимо пользования отдельной студией с кухней и санузлом, все жильцы могут проводить время в общей комнате отдыха, рабочих зонах, спортзале или продуманных открытых площадках. После завершения MAGMA Stuudiod будет управляться компанией по аренде Scandium Living.