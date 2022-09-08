Польша выступает против плана Брюсселя: следует остановить систему квот на выбросы CO2

По словам премьер-министра Польши, особый порядок налогообложения производителей электроэнергии, который был предложен Еврокомиссией, не окажет быстрой помощи европейским предприятиям, поскольку дополнительный налог потребует перераспределения денег после того, как средства будут собраны.

Поэтому перед завтрашней экстренной встречей министров энергетики стран ЕС Польша рекомендует вместо этого временно приостановить систему торговли CO2.

«Мы не исключаем некоторого налогообложения получателей сверхприбыли, но есть и другие способы, которые нужно начать принимать», – сказал Моравецкий в интервью Financial Times (FT). Премьер-министр Польши предвидит приостановку системы торговли CO2 или значительное снижение цен на квоты на один или два года.

По оценке FT, предупреждение польского премьер-министра указывает на то, что экстренная встреча в пятницу в Брюсселе может выявить новые разногласия между государствами ЕС, поэтому достижение соглашения может оказаться трудным.

Польша: одна система не подходит для всех членов ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что Брюссель предлагает ввести дополнительный налог на прибыль производителей энергии, который будет перенаправлен членам ЕС для поддержки уязвимых домохозяйств и предприятий. Так называемый налог на сверхприбыль коснется всех производителей электроэнергии, не использующих газ в качестве сырья.

Однако Моравецкий предостерег от предоставления Брюсселю больших полномочий в формировании налоговой политики, заявив, что такие решения по-прежнему должны оставаться в руках стран-членов ЕС. «Я считаю, что они уже захватывают дополнительные полномочия, которых нет в договорах. Именно поэтому мы очень скептически относимся к наделению институтов ЕС дополнительными полномочиями», – сказал он.

Хотя энергетические рынки ЕС должны быть более взаимосвязанными, Моравецкий сказал, что ЕС не может игнорировать различия между государствами-членами. «Делать вид, что универсальную энергетическую политику легко реализовать, очень неправильно: одна система не подходит для всех. Все государства-члены должны иметь собственные решения, которые касаются энергетических систем и стремлений к климатической нейтральности», – сказал он.