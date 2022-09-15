Расходы заемщиков вырастут: Euribor подскочил до отметки 1,548 процента – и это не предел

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ). Европейский Центральный банк на заседании восьмого сентября повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам – до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам – до 1,5%.

Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.

«С сегодняшнего шага начинается наше движение от высоко стимулирующей политики к тому уровню ставок, который обеспечит оперативный возврат инфляции к 2%-ому целевому показателю, – говорится в заявлении ЕЦБ. – Основываясь на наших текущих оценках, на следующих нескольких заседаниях совет управляющих продолжит поднимать ставки еще».

ЕЦБ намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза.

Регулятор продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашаемых ценных бумаг, приобретенных в рамках программы Asset Purchase Programme (APP), в течение длительного времени после начала повышения ставок, и в любом случае столько, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности.

ЕЦБ также планирует продолжать реинвестировать поступления от погашения бумаг, приобретенных в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), как минимум до конца 2024 года. Выкуп бумаг в рамках PEPP был завершен в марте.

«Совет управляющих готов корректировать все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции в еврозоне на 2%-м уровне в среднесрочной перспективе», – говорится в сообщении ЕЦБ.

«Новый антикризисный механизм (Transmission Protection Instrument, TPI) введен с целью противодействия нежелательной беспорядочной рыночной динамике, которая создает серьезную угрозу трансмиссии монетарной политики по всем странам еврозоны», – отмечают в европейском ЦБ.

Регулятор объявил о введении TPI в июле.

Ставки Euribor в процентах и дневные изменения в процентных пунктах от 14.09.2022: