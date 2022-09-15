ВИДЕО ⟩ В Таллинне пьяный водитель въехал в дорожное заграждение

Патрульный Ляэне-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры полиции Марко Кисленко, сообщил, что авария произошла около 11:40.

«На месте патрульные полицейские установили, что 63-летний мужчина, управлявший Škoda, находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя задержали и доставили в арестный дом для проведения процессуальных действий», – сказал Кисленко.

За 258 дней текущего года полиция поймала 4765 пьяных водителей, а это значит, что в среднем в день правоохранители выявляют 18 человек, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. В этом году по вине нетрезвых водителей погибли шесть человек.

Каждый пьяный водитель представляет опасность не только для себя, но и для других участников дорожного движения. Все больше беспокоит то, что за последние несколько лет не было ни дня, чтобы полиция не поймала пьяного водителя за рулем.