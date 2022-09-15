Сегодня в Таллинне в первой половине дня на пересечении Ярвевана-теэ и Тартуского шоссе легковой автомобиль въехал в дорожный отбойник. Полиция доставила пьяного водителя в арестный дом.
ВИДЕО ⟩ В Таллинне пьяный водитель въехал в дорожное заграждение
Патрульный Ляэне-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры полиции Марко Кисленко, сообщил, что авария произошла около 11:40.
«На месте патрульные полицейские установили, что 63-летний мужчина, управлявший Škoda, находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя задержали и доставили в арестный дом для проведения процессуальных действий», – сказал Кисленко.
За 258 дней текущего года полиция поймала 4765 пьяных водителей, а это значит, что в среднем в день правоохранители выявляют 18 человек, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. В этом году по вине нетрезвых водителей погибли шесть человек.
Каждый пьяный водитель представляет опасность не только для себя, но и для других участников дорожного движения. Все больше беспокоит то, что за последние несколько лет не было ни дня, чтобы полиция не поймала пьяного водителя за рулем.
Прежде чем сесть за руль, водитель должен быть уверен, что он трезв.