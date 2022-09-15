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Мошенники взяли на имя потерпевшего кредит в несколько тысяч евро

BNS
Мошенники взяли на имя потерпевшего кредит в несколько тысяч евро
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Фото: Shutterstock

Ляэнеская префектура возбудила в среду уголовное дело о мошенничестве в связи с тем, что некто позвонивший потерпевшему мужчине взял на его имя экспресс-кредит в 6500 евро.

В начале сентбря проживающему в Пярнумаа 62-летнему мужчине поступил звонок с незнакомого номера с сообщением, что на его счет переводятся деньги, сообщила в четверг BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

У мужчины спросили данные его счета, а также пароль, все это потерпевший указал. Затем без ведома потерпевшего на его имя был взят экспресс-кредит, затем эти деньги были переведены на неизвестный счет. Ущерб составил 6500 евро.

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