Мошенники взяли на имя потерпевшего кредит в несколько тысяч евро

В начале сентбря проживающему в Пярнумаа 62-летнему мужчине поступил звонок с незнакомого номера с сообщением, что на его счет переводятся деньги, сообщила в четверг BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

У мужчины спросили данные его счета, а также пароль, все это потерпевший указал. Затем без ведома потерпевшего на его имя был взят экспресс-кредит, затем эти деньги были переведены на неизвестный счет. Ущерб составил 6500 евро.