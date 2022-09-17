Подобная ситуация, сложившаяся в прошлом году в Польше, Литве и Латвии, против которых Беларусь направила гибридную атаку – массовый поток мигрантов, – может с таким же успехом случится и в Эстонии. Чтобы быть готовым к неожиданностям, на этой неделе, на нашей восточной границе с Россией, были отработаны мероприятия по контролю иммиграции в условиях чрезвычайной ситуации.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В рамках учений в Нарве задержаны несколько десятков тайно перешедших границу мигрантов
В рамках учений в Нарве задержаны несколько десятков тайно перешедших границу мигрантов
Если судить по картине, открывшейся для Postimees в субботу на пограничном кордоне в Нарве, можно сказать, что PPA и Кайтселийт, под руководством которых были организованы совместные учения Müür («Стена») серьезно подошли к первоначальной задаче и ее решению.
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