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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В рамках учений в Нарве задержаны несколько десятков тайно перешедших границу мигрантов

Маргус Мартин Илья Смирнов
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В рамках учений в Нарве задержаны несколько десятков тайно перешедших границу мигрантов
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Учение Müür в Нарве.
Учение Müür в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Подобная ситуация, сложившаяся в прошлом году в Польше, Литве и Латвии, против которых Беларусь направила гибридную атаку – массовый поток мигрантов, – может с таким же успехом случится и в Эстонии. Чтобы быть готовым к неожиданностям, на этой неделе, на нашей восточной границе с Россией, были отработаны мероприятия по контролю иммиграции в условиях чрезвычайной ситуации.

Если судить по картине, открывшейся для Postimees в субботу на пограничном кордоне в Нарве, можно сказать, что PPA и Кайтселийт, под руководством которых были организованы совместные учения Müür («Стена») серьезно подошли к первоначальной задаче и ее решению.

К кризисам никогда нельзя подготовится на 100 процентов, но для этого и устраиваются учения.

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