ГАЛЕРЕЯ ⟩ В рамках учений в Нарве задержаны несколько десятков тайно перешедших границу мигрантов

Подобная ситуация, сложившаяся в прошлом году в Польше, Литве и Латвии, против которых Беларусь направила гибридную атаку – массовый поток мигрантов, – может с таким же успехом случится и в Эстонии. Чтобы быть готовым к неожиданностям, на этой неделе, на нашей восточной границе с Россией, были отработаны мероприятия по контролю иммиграции в условиях чрезвычайной ситуации.