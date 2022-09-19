«Новости в 7» за 19 сентября: запрет на въезд россиянам с «шенгеном», учения по борьбе с наплывом иммигрантов и как раскрыть женское начало

Сегодня в выпуске:

- В полночь на понедельник Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд в эти страны граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, которые были выданы в других странах Европейского союза

- Короткие новости: итоги обсуждения госбюджета и предупреждение Департамента здоровья

- Что делать, если наша граница подвергнется организованному нападению мигрантов со стороны враждебно настроенного соседнего государства? Готова ли Эстония к такому развитию событий, выяснил наш корреспондент

- В Нарве прошел финал конкурса красоты Мисс Нарва-2022. За титул первой красавицы города боролись 14 участниц, которым нужно было проявить себя в нескольких конкурсных выступлениях, а мы узнали - кого же по праву нарекли первой красавицей города

- Новости со всего мира: о землетрясении на Тайване, протестах в Иране и тайфуне «Нанмадоле» в Японии

- Наша репортер выяснила, как правильно расслабляться, пробудить в себе женское начало и достичь своего Дзена.