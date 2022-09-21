Успешное контрнаступление украинских войск в Харьковской и Донецкой областях изменило не только настроения на оккупированных территориях Донбасса, но и тактику России. Об этом рассуждает аналитик, журналист Сергей Гармаш.
Мнение ⟩ Россия сменила тактику войны. Обзор основных событий в Украине
Москва делает ставку уже не на армию, а на холода. «Республики» Донбасса, в свою очередь, требуют присоединения к РФ несмотря на то, что не контролируют всю территорию.
«Теперь нужно забыть про гуманизм не только к солдатикам, но и к тамошнему населению»
Вечером 11 сентября Российская федерация атаковала 5 украинских ТЭЦ. Без воды и света остались Харьковская, Полтавская, Днепропетровская и частично Запорожская области. В трех областях повреждения оперативно устранили, но по Харькову Россия нанесла повторный удар.
По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, россияне прицельно бьют именно по объектам критической инфраструктуры. Кроме электроподстанций это также очистные сооружения города. Он обрисовал «апокалиптический» сценарий вхождения миллионного города в зиму: «Без света, без воды, без продуктов питания… Нет света – не работают очистные сооружения, связь…».
Мэр Харькова Игорь Терехов, считавшийся до войны пророссийским политиком, теперь называет россиян «нелюдями» и добавляет к перечню Синегубова: «Электроэнергия – это главное. А за ней система отопления, которая завязана на электричество. Так же, как и работа транспорта…»
Однако не только Харьков и энергетика Украины были целью России на минувшей неделе. Вечером 14 сентября восемь ее ракет ударили по родному городу Зеленского, и тоже русскоязычному, Кривому Рогу. Целились по дамбе водохранилища. Президент Украины заявил, что Россия хотела затопить город.
Действительно, вода в реке Ингулец поднялась, было подтоплено 112 частных домов. В двух населенных пунктах людей пришлось эвакуировать. Но, как только ситуация стабилизировалась, уже через день, 16 сентября, российские военные снова обстреляли город. «Кривой Рог снова под вражеским огнем. Россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений», – написал у себя в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Многие в Украине увидели в этом месть за позорное бегство российских военных из Харьковской области. Но эксперты заметили в таких системных атаках на критическую инфраструктуру не только эмоциональную реакцию Путина на поражение, но и изменение тактики в этой войне.
Наиболее емко ее охарактеризовал известный российский пропагандист Александр Жучковский. «От изначального гуманизма по отношению к вражеским солдатикам мы за полгода пришли к долгожданным атакам на украинскую инфраструктуру. Теперь нужно забыть про гуманизм не только к солдатикам, но и к тамошнему населению. Понятно, что там миллионы русских, но ничего, потерпят, с голоду не умрут. Разбирать, кто там русский, а кто украинец, кто друг, а кто враг, слишком дорого для наших солдат и слишком поздно для тех, кто там живет – надо было давно с Украины валить», - написал он в своем Telegram-канале.
«Киевский договор безопасности»
13 сентября руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен представили президенту Зеленскому «рекомендации относительно будущих гарантий безопасности для Украины, которые должны стать основой документа под названием "Киевский договор по безопасности" (Kyiv Security Compact)». Информация об этом появилась на официальном сайте президента Украины. Сообщается, что Владимир Зеленский высоко оценил этот документ и охарактеризовал его как «первый, но очень важный шаг».
В основе представленных предложений – идея создания коалиции гарантов безопасности Украины, объединенных общим документом о стратегическом партнерстве. По словам Ермака, авторы документа ожидают, что под Киевским договором по безопасности подпишутся США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.
Нужно отметить, что представленный документ продемонстрировал две тенденции в украинском руководстве. Во-первых, оно стало более реалистичным и уже не претендует на «создание собственного НАТО со своей 5-й статьей», как заявлял весной руководитель президентской фракции в парламенте Давид Арахамия. Роль международных партнеров-гарантов сводится в этом документе, в основном, к развитию украинского ВПК, вооружению и обучению украинских военных.
Во-вторых, успехи ВСУ сделали офис президента Украины более принципиальным по отношению к России. Так, если весной Киев всерьез собирался рассматривать требования Кремля о нейтральном статусе Украины, то сейчас, наоборот, в рекомендациях четко декларируется курс страны в НАТО и ЕС, а также то, что гарантии безопасности «не должны быть элементом обмена на определенный статус, например, нейтралитет, или налагать на Украину другие обязательства или ограничения».
Указывается также, что гарантии «не должны принуждать Украину ограничивать численность или мощь своих вооруженных сил». Это ответ на «демилитаризацию Украины», которую Путин называл одной из целей своей спецоперации.
Кстати, ни Россия, ни Китай уже не называются в числе тех, в ком ранее Киев видел подписантов договора. Но, главное, что успокоило критиков офиса президента в украинском политикуме – это то, что действие гарантий «распространяется на всю территорию в пределах международно-признанных границ Украины». То есть, Киев уже не допускает того, что гарантии могут временно не распространяться на Крым и оккупированные территории Донбасса. Это означает, что теперь, в отличие от весны и лета, Зеленский не удовлетворится победой в виде выхода на ситуацию по состоянию на 24 февраля. Впрочем, ему бы никто и не позволил этого сделать…
Вторая Буча в Изюме
Для 87 процентов респондентов никакие территориальные уступки не допустимы (и этот показатель вырос по сравнению с июлем на три процентных пункта). Только восемь процентов считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий (и доля таких людей снизилась по сравнению с июлем на два процентных пункта), - говорится в сообщении Киевского международного института социологии (КМИС).
Опрос, о котором идет речь, был проведен 7-13 сентября, на фоне успешного освобождения Украиной Харьковской области. Социологи отметили, что «даже среди жителей Востока, который сейчас испытывает интенсивные бои, 85 процентов против уступок (готовы на уступки – только 10 процентов), а среди южан – 83 процента против уступок (готовы – только 10 процентов)».
Любопытно, что еще в мае на Востоке Украины тех, кто не соглашался на территориальные уступки России ради мира, было 68 процентов. «Сейчас фактически нет разницы между взглядами жителей разных регионов», – констатировали в КМИС.
Нужно отметить, что на результаты этого опроса еще не повлияла информация, которая появилась накануне их публикации, 14 сентября, – о зверствах россиян в оккупированных ими городах Харьковщины. «То, что мы видим, шокирует, хотя мы уже видели такое в Буче...» – заявил Зеленский, посетивший освобожденный Изюм.
«Масштабы совершенных оккупантами преступлений в Изюме – огромные. Это кровавый, жестокий террор. Буча, Ирпень, Мариуполь... Изюм. Это геноцид украинского народа. 450 тел гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток похоронили в лесополосе. Правоохранители начали эксгумацию. Подобное сложно представить в XXI веке, но сейчас это изюмская трагическая реальность.
На большинстве могил даже не указаны имена. Есть только отметка с номером. Среди тел, которые были эксгумированы сегодня, 99 процентов – с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети», – написал председатель Харьковской ОВА Синегубов в своем Telegram-канале.
Понятно, что чем больше украинцы видят таких «результатов деятельности» «братьев-освободителей», тем меньше возможностей у официального Киева идти на какие-то компромиссы с РФ. Даже если этого захочет Запад. Народ просто не позволит властям остановиться на полпути.
«Поводов для паники нет!» Бензина тоже. Поэтому «даешь референдум!»
«Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг. На сегодняшний день он практически находится у границ Луганской народной республики. Но, еще раз повторюсь: оснований для паники никаких нет», – видео с этим заявлением «главы ЛНР» Леонида Пасечника, опубликованное 15 сентября, стало мемом в украинском интернете. Ведь, если власти говорят, что оснований для паники нет, то это означает, что паника уже началась. А еще больше она усилилась буквально на следующий день, когда от взрыва в «Генеральной прокуратуре ЛНР» погибли «генпрокурор» и его заместитель.
«Взрыв, произошедший в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного», – написал Пасечник в своем Telegram-канале. Любопытно, что «власти республик» ежедневно обвиняют Украину в обстрелах городов и гибели мирных жителей, но это, получается, для них было в «рамках дозволенного», а вот гибель одного из них…
Стоит ли говорить, что бегство российских войск с Харьковщины, «нахождение противника у границ ЛНР», да еще и утилизация руководителей «республики» не могли не повлиять на настроения в Донецке и Луганске. Находясь под тотальным воздействием российской пропаганды вот уже девятый год, жители оккупированного Донбасса привыкли думать, что Россия непобедима, а Путин добивается всего, чего захочет.
Когда начиналась российская «спецоперация», многие были уверены, что она «принесет мир Донбассу». А оказалось, все абсолютно наоборот. Добавьте к этому километровые очереди за бензином, насильственную мобилизацию мужчин, которых отлавливают прямо на улицах, отсутствие водоснабжения, ежедневные обстрелы, массовую эвакуацию российскими военными своих семей… Все это вызывает не только страх, но и обиду на Россию, которая обманула уже тем, что не оправдала ожиданий... Хотя для тех, кто активно сотрудничал с оккупантами, она остается, все-таки, последней надеждой.
Так, 19 сентября «общественные палаты ДНР и ЛНР» синхронно обратились к руководителям своих «республик» с инициативой «немедленно провести референдумы об их признании субъектами Российской Федерации». Мотивацией к этому стало то, что в «последние дни… киевские националисты перешли все красные линии» и включение в состав РФ «обезопасит республику».
Любопытно, что эти заявления прозвучали на фоне освобождения украинскими войсками села Белогоровка Луганской области и нескольких сел на Донетчине. То есть, «власти» ни «ДНР», ни «ЛНР» не контролируют полностью территории в тех границах, в которых их признал Путин. Но при этом собираются проводить там «референдумы»… Это похоже на акт отчаяния.
Однако еще большим отчаянием станет согласие Москвы на такие «волеизьявления», если оно последует. Ведь аннексия территорий, на которых ведутся боевые действия, будет означать уже не «спецоперацию», а вхождение РФ в полноценную войну. А то, что объявление Донбасса территорией России ВСУ не остановит – очевидно всему миру.
Уже упоминавшийся выше российский пропагандист Александр Жучковский написал по поводу этих «инициатив»: «История с февральским признанием Россией Л/ДНР стала прелюдией к Священной военной операции. Надеюсь, что реальное присоединение Донбасса к России, дай Бог оно вскоре состоится, станет прелюдией к Священной ВОЙНЕ. Войне до Победы».
Готов ли Путин, который, даже несмотря на неоднократные «хлопки» в Крыму и приграничных областях РФ, избегает всеобщей мобилизации и военного положения, к «священной войне»? Если да, то это ускорит не только победу Украины, но и развал России.
P.S. Сергей Гармаш, 50 лет, основатель и главред старейшего на востоке Украины информационного интернет-ресурса «ОстроВ». Президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Около двух лет (2020-2022 г.г.) был членом украинской делегации на Минских переговорах по Донбассу.