Число россиян, приехавших в Финляндию через юго-восточные пункты пропуска, удвоилось по сравнению с ситуацией неделей ранее, сообщает Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии, пишет Yle.
Число приехавших в Финляндию россиян за неделю удвоилось
Вчера в Финляндию прибыло 7003 человека, из которых почти 6000 – граждане России.
Неделей ранее, 15 сентября, прибывших в страну насчитывалось 3700, из которых чуть менее 2900 были гражданами России.
В то же время только 3800 человек покинули Финляндию через юго-восточные пункты пересечения границы. Этот показатель немного снизился по сравнению с прошлой неделей.
Rajanylitysliikenne lukuina edelliseltä vuorokaudelta. Väärennöstapauksia 0.— Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) September 23, 2022
Liikenne kaakkoisrajalla jatkuu vilkkaana. Seuraa @kaakkoisraja ja @rajavartijat tilannetiedon saamiseksi. #rajavartiolaitos #rajaturvallisuus #itäraja #rajaliikenne pic.twitter.com/wbsiNVRjwX
Также пограничники сообщили, что в ночь с четверга на пятницу движение на пунктах пересечения границы в Юго-Восточной Финляндии было оживленным. Число пересечений границы увеличилось на пару тысяч человек по сравнению с предыдущей ночью.
«Временами возникали очереди, но в основном движение шло без помех», – говорит начальник Паули Косо из командного центра Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.
Утром ситуация нормализовалась. Например, в 7.30 на МАПП Нуйямаа было спокойно, и машины в очереди двигались ровным потоком.