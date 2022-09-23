Число приехавших в Финляндию россиян за неделю удвоилось

Вчера в Финляндию прибыло 7003 человека, из которых почти 6000 – граждане России.

Неделей ранее, 15 сентября, прибывших в страну насчитывалось 3700, из которых чуть менее 2900 были гражданами России.

В то же время только 3800 человек покинули Финляндию через юго-восточные пункты пересечения границы. Этот показатель немного снизился по сравнению с прошлой неделей.

Также пограничники сообщили, что в ночь с четверга на пятницу движение на пунктах пересечения границы в Юго-Восточной Финляндии было оживленным. Число пересечений границы увеличилось на пару тысяч человек по сравнению с предыдущей ночью.

«Временами возникали очереди, но в основном движение шло без помех», – говорит начальник Паули Косо из командного центра Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.