Рейнсалу: нужно сделать цену агрессии непомерно высокой для России

По словам Рейнсалу, война в Украине отражается не только на Европе, но и на всем мире и международное сообщество должно вместе прилагать усилия, чтобы защитить основанный на правила миропорядок и важные для него ценности.

«В разговорах с коллегами из Турции и Индии мы согласились, что война в Украине должна закончиться как можно скорее и что мы со своей стороны постараемся этому способствовать. Я подчеркнул, что для этого следует сделать цену агрессии непомерно высокой для России, поскольку прекращение войны зависит от того, кто ее начал, то есть президента Путина», – сказал Рейнсалу.

В разговоре с Чавушоглу Рейнсалу сказал, что у Эстонии и Турции хорошие и многосторонние отношения и что в нынешней обстановке в сфере безопасности Эстония особенно ценит сотрудничество в качестве союзников по НАТО. «Экспертные знания и геополитическая перспектива Турции обязательно способствуют укреплению безопасности нашего региона», – сказал он.

Обсуждая с Джайшанкаром усиление двусторонних связей, Рейнсалу сказал, что важным шагом к укреплению сотрудничества стало открытие посольства Индии в Таллинне. «Эстония и Индия успешно действуют в сфере цифровой и кибербезопасности и нас связывают экономические связи, которые мы безусловно сможем развить еще дальше», – отметил Рейнсалу.