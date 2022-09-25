Юри Ратас отправится на похороны бывшего премьер-министра Японии

По словам Ратаса, бывший премьер-министр Абэ внес значительный вклад в развитие отношений между Эстонией и Японией. В 2018 году он стал первым главой правительства Японии, посетившим Эстонию. «Япония – это один из наиболее важных партнеров Эстонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, разделяющий наши ценности. Мы считаем важным дальнейшее укрепление и усиление сотрудничества с Японией, в первую очередь – в сфере киберзащиты и цифровых технологий», – сказал Ратас.