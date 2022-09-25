Фото ⟩ В эстонском курортном городе выставлен на продажу дом с необычными интерьерами

Своеобразный современный дом площадью 115 м2 подходит как для постоянного проживания, так и для использования в качестве дачи, ведь Хаапсалу - по-настоящему курортный город, тихий и уютный.

Фото: KV.EE

В доме энергетического класса В есть кухня, сауна, туалет, ванная комната, гостиная, три спальни и терраса, где весь день светит солнце.

Фото: KV.EE

На небольшом земельном участке площадью 615 м2 также расположены отличная погружная ванна-бочка и маленький сарай для хранения сезонных предметов и инструментов. Дом обогревается воздушно-водяным тепловым насосом, а также установлен пол с водяным подогревом. В цену включены вся мебель и техника.

Фото: KV.EE