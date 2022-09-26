Тайны прихода, или Три раза горела церковь

Люди советской закваски, которые живут в каком-то в своем мире, и этот мир абсолютно не соотносится с миром Эстонии и уж тем более с дореволюционным миром в духовной жизни. Потому что во время войны, когда умирали и гибли люди, на этом месте строили храм, по крайней мере ставили часовню. Поджог – это стечение обстоятельств, хотя и это не без промысла Бога, я думаю. Мы надеемся, что нам удастся восстановить храм.

Комментарий

ВЕРА, келейница

Вера. Фото: Денис Антонов

Те, кто поджигали храм, просто немножко психически ненормальные люди. Я знаю, потому что я контактирую со всеми и часто здесь бываю. Знаю всех, кто приходит. У нас нет таких людей, которые могли бы отомстить за что-то. Я считаю, у человека немного с головкой непорядок, больше причин на это нет. Есть такое предположение, да. Нас всех вызывали в полицию, да и мы говорили о том, что на камере видно было: видели такого человека, такую одежду на том человеке или еще что-нибудь. Но наша главная забота сейчас – это заново построить храм.

ЮЛИЯ, регент

Юлия. Фото: Денис Антонов

Когда у нас первый пожар был, то не храм, а веранда горела. Второй пожар был зимой. Третий пожар в июне. Вот последний пожар нас как-то сплотил, мы стали в общине более близки друг другу. Все переживают: кто-то ходил сюда и 20 лет, а кто-то еще больше. Храм как бы объединяет Нарва-Йыэсуу. Сейчас у нас есть цель, миссия, восстановить храм. Там, где сейчас службы проходят, очень мало места, а на Пасху или престольный праздник у нас порою бывает больше ста человек, места на улице занимаем. Восстановят храм – молиться будет тепло и хорошо.

ГЕОРГИЙ, староста

Георгий. Фото: Денис Антонов

Я двадцать лет здесь. С уходом отца Геннадия преемственность прервалась. После отца Геннадия был его последователь отец Михаил (Салтун), но и он преставился быстро. А потом владыка благословлял многих сюда, вот они и служили здесь. При мне сменилось, наверное, батюшек десять уже. Что касается пожаров и других трагедий, то это результат борьбы добра и сил тьмы. Всегда так было. Если есть такие элементы, как сатанизм, если он присутствует, то не исключено, что какой-нибудь человек, который подвержен дьявольскому служению, по дьявольскому научению это мог сделать.