Обычно считается, что храмы находятся под защитой высших сил, поэтому в мирное время плохого с ними не случается. Судьба церкви Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу особенная. Церковь переезжала на новое место и повидала дурных людей, а три года назад ее жизнь пошла под откос.
Тайны прихода, или Три раза горела церковь
Семьдесят и еще семь разных лет
Деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери (далее церковь – прим. ред.) была построена близ Мерекюла как храм для дачников. В годы Второй мировой был взорван Владимирский собор в НарваЙыэсуу, поэтому жители поселка попросили перенести церковь из Мерекюла. Ее разобрали на бревна и перенесли в Нарва-Йыэсуу. Правда, при перевозке утратили купол и два боковых крыльца, но здание все же собрали. Церковь освятили, назначили настоятеля, и 31 год в ней прослужил отец Александр Сидоров. После его смерти настоятелем был назначен игумен Фео дорит, который служил здесь следующие 8 лет, а после ухода Феодорита на пенсию настоятелем церкви в Нарва-Йыэсуу был назначен Геннадий Куприянов из Пюхтицкого монастыря. Без малого за 70 лет в церкви сменились три настоятеля.
Настоятеля церкви убил сын
В августе 2015 года Куприянов скончался. Люди стали говорить, что «церковь как будто стала другой после смерти отца Геннадия» и появилось ощущение, что она лишилась духовного стержня. С 2015 года история церкви и в самом деле стала странной: она сменила трех настоятелей, пережила убийство и три пожара.
Осенью 2015 года в церковь назначен настоятелем Михаил Салтун. Салтун не пробыл в приходе и года, как был жестоко убит. Убийцей оказался его 20-летний сын Даниил. Прокуратура сообщила, что Даниил в квартире родителей в Нарве нанес отцу многочисленные ножевые ранения и сбежал. Скорая помощь доставила Михаила Салтуна в больницу, но спасти его не удалось. Сын священника вскоре был арестован. Суд установил у него ментальное расстройство и отправил Даниила на принудительное лечение.
Сын поджег и мать, и церковь?
После гибели Салтуна настоятелем церкви стал Алексей Пидвысоцкий – сын известного в Нарве священника Александра Пидвысоцкого. Когда-то протоиерей Александр Пидвысоцкий (старший) был настоятелем храма Казанской иконы Божией матери в Силламяэ. Сын же был назначен настоятелем в храм Казанской иконы Божией матери в Нарва-Йыэсуу, а затем попытался его сжечь. В сентябре 2019 года Пидвысоцкого-младшего вывели за штат и забрали у него приход.
Нового настоятеля прихода прислали из России. Иеромонах Корнилий (Константин Морозов) до назначения в НарваЙыэсуу был директором Центра духовной культуры и образования Выборгского благочиннического округа Санкт-Петербургской епархии и настоятелем храма Сретения Господня в Петербурге.
Практически сразу новому батюшке пришлось столкнуться с тем, что его храм кто-то упорно хочет уничтожить. Вот что сообщила полиция о первом пожаре: «В ночь на 29 ноября 2019 года произошел поджог части хозяйского здания церкви. Подозрение было предъявлено 27-летнему мужчине». Позднее стало известно, что подозрение предъявили Алексею Пидвысоцкому. В тот же день бывший батюшка попытался сжечь и дом, где в это время находилась его мать. По словам отца Корнилия, Пидвысоцкий ушел со скандалом, поэтому мог быть сильно разочарован (см. интервью).
На эту историю церкви обратил внимание известный российский богослов, философ Анд рей Кураев, который в своем ЖЖ написал о приходе в Нарва-Йыэсуу и резюмировал: «Вот ведь нравы местной поповки: один сын убивает своего отца, другой сжигает дом матери…»
14 февраля 2021 года церковь снова подожгли. В пожаре пострадало и деревянное здание церкви, и утварь. В коллекции предметов православного искусства было больше ста охраняемых государством объектов: иконы, люстры, подвесные светильники, литургические предметы и другие ценности.
Три пожара за три года уничтожили храм
Отец Корнилий установил на церкви камеры наблюдения. И не напрасно. Только то обстоятельство, что иконы после предыдущего пожара были переданы на реставрацию, спасло их от уничтожения, когда церковь подожгли в третий раз.
17 июня ранним утром церковь подожгли со стороны алтаря. С третьей попытки ее смогли практически уничтожить. Полностью уничтожено внутреннее убранство, пострадали стены и крыша – бревна обгорели, жестяная крыша частично обвалилась.
Сообщение о возгорании поступило в центр тревоги в 4.23 утра. Когда спасатели прибыли на место, деревянное здание с жестяной крышей горело открытым пламенем. Полиция сразу после пожара забрала записи с камер наблюдения. Возбудили уголовное дело и, по данным следствия, поджоги были связаны. Следствие просило откликнуться свидетелей, а также обладателей других записей, которые могли запечатлеть вероятного поджигателя. На сегодня следствие не закончено. Люди в приходе поговаривают, что виновный найден и он психически болен, но это неофициально.
Отец Корнилий: поджоги совершал один и тот же человек
На наши вопросы ответил настоятель церкви отец Корнилий (Константин Морозов).
– Когда с храмом впервые случилась беда?
– Когда я приехал, почти сразу ночью произошел первый поджог. Здесь же все время менялись настоятели. Из постоянных последним был отец Геннадий Куприянов. Его очень уважали. Он служил с 1987 года, поэтому и его знали, и он всех знал. А потом назначили отца Пидвысоцкого. Он устроил первый поджог. Потом он уехал в Ярославль, находился в России. Следствие установило, что это было дело рук Алексея Пидвысоцкого, но мы не стали подавать в суд.
При первом поджоге иконостас сильно не пострадал, хотя алтарь выгорел, потому что поджигали с алтаря. Антиминс тоже сохранился, огонь был не очень сильным, и иконы пострадали только от высокой температуры. 80% икон удалось спасти. А второй пожар полностью уничтожил иконостас. Он был дубовый, очень старинный, сделан по заказу в Санкт-Петербурге. Икон на нем не было. Да и сам храм сильно пострадал.
– Дорого ли будет стоить восстановить церковь?
– На все восстановительные работы необходимо 600 000 евро, 100 000 сначала собрали люди на первой волне, и 100 000 сейчас выделила Эстонская православная церковь. Дальше должен быть план, что мы делаем, и нам выделят еще 100 000, но 10 процентов от всей суммы – это наша забота. Это касается и икон, и самого храма. Московский Патриархат никак нам не помогает. Эстонская Православная церковь автономна, и в наши финансовые и административные дела Москва не вмешивается.
Что касается конкуренции за паству и конкуренции православных приходов, то я не думаю, что у нас она есть. У нас все храмы общие в этом плане. В Нарва-Йыэсуу есть храм князя Владимира, который на месте разбомбленного храма. Сейчас он располагается в здании бывшей старой гидрометеорологической станции. Народа мало и у них, и у нас.
– Что известно о возможном поджигателе храма?
– Оба поджога храма объединены в одно дело, в одно расследование. Установлено уже точно, что поджог совершал один и тот же человек. Мы полагаем, что он психически ненормальный, у него был диагноз. Но мотивы могут быть разные. Это такое беснование человеческое. С другой стороны, его ведь выгнали, он ушел со скандалом, может быть и мотив «не доставайся же ты никому». Полиция ведет расследование, и пока ничего не говорят. Поджог зафиксирован на камеры, там видно, что человек подходит и поджигает.
– Очень уж много неприятных совпадений в судьбе церкви. Люди видят здесь мистику.
– По поводу мистики. Храм стоит с 1949 года, и потому говорить о том, что какое-то неправильное место, нельзя. Двери церкви не закрывались никогда, и я не думаю, что отношение людей к ней изменилось на фоне последних событий, тем более в 2021 году мы и предположить не могли то, что произошло с нами всеми в феврале 2022-го. Люди в этом храме крестили детей, это такой очень домашний храм. У меня за первое лето было 57 крещений. Сюда приезжают из Дании, Норвегии, со всей Эстонии, конечно, потому что здесь когда-то кого-то крестили, бабушки, дедушки тоже хотят внуков здесь же крестить. Но когда горят храмы, есть повод задуматься, правильным ли путем мы идем. Нам надо задуматься о жизни. Конечно, прямо это не касается жизни храма, но русское население здесь довольно специфичное. Особенно хорошо это показал случай с танком, когда люди не пошли в храм молиться за своих близких и родных и не стали делать добрые дела в память о погибших. Им было легче везти свечи, букеты бесконечные к танку, оплакивать этот непонятный танк. Это такой советский менталитет.
Люди советской закваски, которые живут в каком-то в своем мире, и этот мир абсолютно не соотносится с миром Эстонии и уж тем более с дореволюционным миром в духовной жизни. Потому что во время войны, когда умирали и гибли люди, на этом месте строили храм, по крайней мере ставили часовню. Поджог – это стечение обстоятельств, хотя и это не без промысла Бога, я думаю. Мы надеемся, что нам удастся восстановить храм.
Комментарий
ВЕРА, келейница
Те, кто поджигали храм, просто немножко психически ненормальные люди. Я знаю, потому что я контактирую со всеми и часто здесь бываю. Знаю всех, кто приходит. У нас нет таких людей, которые могли бы отомстить за что-то. Я считаю, у человека немного с головкой непорядок, больше причин на это нет. Есть такое предположение, да. Нас всех вызывали в полицию, да и мы говорили о том, что на камере видно было: видели такого человека, такую одежду на том человеке или еще что-нибудь. Но наша главная забота сейчас – это заново построить храм.
ЮЛИЯ, регент
Когда у нас первый пожар был, то не храм, а веранда горела. Второй пожар был зимой. Третий пожар в июне. Вот последний пожар нас как-то сплотил, мы стали в общине более близки друг другу. Все переживают: кто-то ходил сюда и 20 лет, а кто-то еще больше. Храм как бы объединяет Нарва-Йыэсуу. Сейчас у нас есть цель, миссия, восстановить храм. Там, где сейчас службы проходят, очень мало места, а на Пасху или престольный праздник у нас порою бывает больше ста человек, места на улице занимаем. Восстановят храм – молиться будет тепло и хорошо.
ГЕОРГИЙ, староста
Я двадцать лет здесь. С уходом отца Геннадия преемственность прервалась. После отца Геннадия был его последователь отец Михаил (Салтун), но и он преставился быстро. А потом владыка благословлял многих сюда, вот они и служили здесь. При мне сменилось, наверное, батюшек десять уже. Что касается пожаров и других трагедий, то это результат борьбы добра и сил тьмы. Всегда так было. Если есть такие элементы, как сатанизм, если он присутствует, то не исключено, что какой-нибудь человек, который подвержен дьявольскому служению, по дьявольскому научению это мог сделать.
Следствие замерло, но слухи ходят
Следствие по делу о поджоге до сих пор не закончено. Мы хотели узнать, почему расследование затянулось, есть ли у следствия подозреваемый и где в данный момент находится Алексей Пидвысоцкий, но и на эти вопросы Идаская префектура ответить отказалась. Поскольку официальной версии не обнародовали, разберемся с неофициальными, коих после последнего пожара гуляло в народе много.
ГИПОТЕЗА 1. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ЦЕРКОВЬЮ
Церковь находится рядом с пляжем и могла якобы заинтересовать некоего инвестора. Нам эта версия кажется крайне натянутой. По Земельному кадастру земля принадлежит ЭПЦ МП, а право первоочередного выкупа принадлежит государству и самоуправлению. Это значит, что если сжечь храм до основания, то ЭПЦ должна точно отказаться от восстановления церкви (а она не отказалась). Даже если бы собственник решил продать участок, то его должны предложить выкупить волости или государству, и процесс продажи всегда может пойти не по плану. Кроме того, на участке есть другие строения, которые никто не поджигал. Вывод: неправдоподобная схема.
ГИПОТЕЗА 2. МЕСТНЫЕ САТАНИСТЫ СОЖГЛИ
Самое сомнительное в этой версии – упорство, с которым поджигают одну и ту же церковь. Кроме того, о ячейке сатанистов в Нарве и Нарва-Йыэсуу ничего не слышно. Если бы активная ячейка была, были бы следы встреч и ритуалов, а их нет. В Нарва-Йыэсуу есть человек, чьи татуировки вызывают испуг у некоторых впечатлительных людей. Об этом персонаже нам сказали, что «такой мог это сделать». Однако «подозреваемый» – вполне законопослушный предприниматель и вовсе не сатанист. Сам он рассказал сразу после поджога, что дьявол и церковь ему равно не интересны. Вывод: фантастическая версия.
ГИПОТЕЗА 3. БАТЮШКА СТРАДАЛ ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ
Версию о том, что церковь поджег ее бывший настоятель, так как он психически болен, разделяют большинство опрошенных нами прихожан, а также отец Корнилий. У последнего данных о ходе следствия больше, чем у прессы, так как с ним полиция поделилась какими-то промежуточными результатами. Если допустить, что поджоги – дело рук Алексея Пидвысоцкого, то у него из-за скандального разрыва с епархией могло случиться ментальное расстройство и во время поджога он был не в себе. Вывод: правдоподобно.
ГИПОТЕЗА 4. ВНУТРЕННИЕ ЦЕРКОВНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Сразу после поджога кто-то из ЭПЦ МП анонимно дал порталу Delfi комментарий о том, что «молодой Пидвысоцкий доставлял много проблем епархии, конфликтовал с другими священнослужителями». Позднее ответственный в Нарвской и Причудской епархии за связи с прессой протодиакон Вадим Талаев сказал Rus.Delfi, что Пидвысоцкий сам решил стать заштатным священником, объясняя это необходимостью заняться своим здоровьем. В церкви он служил потом во «внештатном» статусе. «Приходил, говорил, что хочет поучаствовать в богослужении, ему не отказывали, но обязательства служить в определенное время у него не было», – сказал Вадим Талаев.
Сам Пидвысоцкий ушел или его все-таки лишили прихода – это нам достоверно не известно. Отец Корнилий сказал лишь, что расставание Пидвысоцкого и епархии было скандальным. Однако на условиях анонимности нам рассказали, что слухи о плохом характере отца Алексея – неправда, он человек мирный и спокойный и руководство церкви зря на него вину перекладывает. Конфликтной ситуацией, связанной с Пидвысоцким, люди при этом называют управление Нарвской православной школой.
Несколько лет назад в школе был серьезный конфликт между епархией как учредителем и педколлективом. Отец «уволенного» отца Алексея Александр Пидвысоцкий состоял в совете этой школы.
Рассказывают, основателю школы Александру Пидвысоцкому якобы «порекомендовали» встать в этом споре на сторону епархии. Осенью 2018 года случился конфликт в школе, а в 2019-м младший Пидвысоцкий уже ушел из прихода. ЭПЦ отрицает все порочащие слухи: «Не понимаем, из-за чего все это произошло». По словам Талаева, когда стало известно об аресте Пидвысоцкого, епархия вынесла решение о запрещении в служении.
Храм Казанской иконы Божией Матери
• Церковь Казанской иконы Божией Матери построена в 1868 году в деревне Мерекюла.
• В 1948 году храм из Мерекюла был перенесен в Нарва-Йыэсуу и 28 августа 1948 года освящен епископом Таллиннским и Эстонским Исидором.
• В 1963 году храм стал называться Князь-Владимирская церковь.
• В 2013 году приход вернул свое прежнее название – Казанской иконы Божией Матери.