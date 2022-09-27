Андрей Кузичкин ⟩ Вся Россия поедет умирать в Украину, настоящих протестов не ждите

В 2014 году расчленить и присвоить Украину у российских властей не получилось. «Откусили» только Крым и часть Донбасса. Решили повторить в 2022 году. Российский народ, которому восемь лет промывали мозги, внушая, что Украина – это цитадель возрожденного нацизма, планы Путина поддержал. Однако расчет была на короткий победоносный блицкриг: падение Киева за три дня и еще две недели, чтобы «доблестная российская армия» дошла от Донбасса до границы с Польшей, заодно «освободив» и Приднестровье. Но планы провалились. Война затянулась на долгих семь месяцев. А главное – перспективы ее окончания стали совершенно неясными. И народ российский зароптал.

Многие эксперты задаются вопросом: почему Путин объявил мобилизацию именно сейчас? Понятно, что переломным моментом в военной кампании стало успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины, освободивших от российских оккупантов почти всю Харьковскую область. Но одновременно с мобилизацией началась форсированная аннексия оккупированных украинских территорий путем проведения так называемых «референдумов». Почему же так спешит Путин? Думаю, от внимания экспертного сообщества ускользает одна немаловажная деталь – состоявшиеся в России 11-13 сентября региональные выборы. Мне представляется, что триггером стали именно их результаты.