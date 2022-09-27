Когда мобилизованные россияне начнут возвращаться в черных пластиковых мешках, то народ РФ выйдет на улицы протестовать против войны. Так могут думать многие. Но увы, скорее в Украину добровольцами отправятся воевать отцы и братья убитых, чтобы отомстить «украинским нацистам». Так все россияне, для которых война в Украине существовала только в телевизоре, впустят войну к себе в дом, пишет публицист Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ Вся Россия поедет умирать в Украину, настоящих протестов не ждите
О природе путинской власти и личности российского президента написаны сотни статей и изданы десятки книг. Но их содержание можно свести к простой истине: Путин жив, пока жива любовь народа к нему.
Самый ценный ресурс Владимира Путина – любовь народа
Это такой императив российской истории: создать кумира, посадить его на трон и поклоняться ему всем миром (в современной терминологии – обществом). И кумир сидит на троне столько времени, сколько длится народная любовь к нему. Именно поэтому Путин очень зависит от общественного мнения. А самый его главный страх – народ на улицах, требующий отставки Путина.
Поэтому все 22 года после прихода к власти Владимир Путин конструировал сложный механизм, позволяющий манипулировать общественным мнением и лишающий народ возможности выбора, кроме одного – любить только Путина. Даже Конституцию России изменили так, чтобы любовь эта была вечной, так же, как и власть Путина.
Разумеется, любить народ должен не реального человека, а его идеальный образ, созданный российской пропагандой. И вот мы видим Путина, ныряющего в море, летающего с журавлями, скачущего на лошади. Такой всероссийский мачо, которого мужики уважают, и от которого женщины просто млеют.
Понятно, что этот президентский имидж стоил российским налогоплательщикам миллиарды рублей. Но соловья баснями не кормят, народ готов любоваться Путиным только на сытый живот. Поэтому в России часть нефтедолларов тратилась на поддержание достаточно высокого уровня жизни населения. Но сказки, рано или поздно, заканчиваются, и не всегда их финал счастливый.
Так и в России: потоки денег, наполняющие бассейны кремлевских олигархов, стали не такими мощными, как раньше. Да и сам «мачо» к своему 70-летию сильно сдал: возраст и болезни тому причиной, или мировые проблемы, но образ Володи Путина изрядно потускнел. Обрюзг, торс свой обнаженный больше не показывает, заметно хромает, от ботокса лицо перекосило. Да и с головой что-то явно случилось. Читает по бумажке, гримасничает на важных встречах, теряет над собой контроль. А ведь следующие выборы президента России уже не за горами – до марта 2024 года осталось мало времени.
Ситуацию нужно срочно спасать. Нужно опять посадить Владимира Путина на коня – не буквально, но фигурально, создав имидж победителя и покорителя новых земель. Война с Украиной показалась кремлевским политтехнологам подходящей пиар-акцией. Ведь аннексия Крыма реально консолидировала российское общество вокруг президента. А превращение Украины в российскую колонию потенциально могло гарантировать Путину пролонгацию власти на все отпущенные ему судьбой годы. Да и после смерти он бы вошел в историю России как лидер, как герой, в одном ряду с Петром I и Сталиным. Но что-то пошло не так.
Планы Путина – планы народа?
На самом деле, помимо политического капитала, Путин на войне в Украине хотел заработать и реальные деньги. Чекистско-олигархический строй, созданный Путиным и построенный на присвоении природной ренты и разворовывании бюджета, стал препятствием для модернизации России. Остался один путь развития – экстенсивный, предполагающий расширение жизненного пространства. Аграрно-промышленная Украина в качестве желанной добычи давно возбуждала аппетиты российского истеблишмента.
В 2014 году расчленить и присвоить Украину у российских властей не получилось. «Откусили» только Крым и часть Донбасса. Решили повторить в 2022 году. Российский народ, которому восемь лет промывали мозги, внушая, что Украина – это цитадель возрожденного нацизма, планы Путина поддержал. Однако расчет была на короткий победоносный блицкриг: падение Киева за три дня и еще две недели, чтобы «доблестная российская армия» дошла от Донбасса до границы с Польшей, заодно «освободив» и Приднестровье. Но планы провалились. Война затянулась на долгих семь месяцев. А главное – перспективы ее окончания стали совершенно неясными. И народ российский зароптал.
Многие эксперты задаются вопросом: почему Путин объявил мобилизацию именно сейчас? Понятно, что переломным моментом в военной кампании стало успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины, освободивших от российских оккупантов почти всю Харьковскую область. Но одновременно с мобилизацией началась форсированная аннексия оккупированных украинских территорий путем проведения так называемых «референдумов». Почему же так спешит Путин? Думаю, от внимания экспертного сообщества ускользает одна немаловажная деталь – состоявшиеся в России 11-13 сентября региональные выборы. Мне представляется, что триггером стали именно их результаты.
В 14-ти российских регионах выбирали губернаторов и глав республик. Везде победили представители «Единой России», получившие от 70 до 85 процентов голосов избирателей. Кремль заявил о триумфе партии власти, что одновременно должно означать и всенародную поддержку курса президента. Только вот явка избирателей на этих выборах в 11-ти регионах составила около 30 процентов, а в крупных городах не превысила 20-ти процентов. Это существенно ниже, чем в предыдущем избирательном цикле. Причем голосование проходило не один день, как раньше, а 2-3 дня. Да и фальсификации со стороны избирательных комиссий никто не отменял. Поэтому реальная явка избирателей могла быть еще ниже.
Вот представьте: идет война, все общество должно испытывать небывалый подъем патриотизма, и народ обязан дружными рядами пойти на выборы, чтобы продемонстрировать единство с властью. А 70 процентов избирателей предпочли остаться дома. Охладели к президенту? Думаю, что и этот фактор повлиял на решение Путина объявить мобилизацию, чтобы встряхнуть общество и заставить людей стать соучастниками преступлений российского режима. «Повязать всех кровью», как это в традиции у бандитов.
Путин хочет мобилизовать всю Россию
Думаю, решение о мобилизации было достаточно спонтанным. На это указывает тот факт, что в Госдуму России только в конце прошлой недели поступил законопроект о единовременной выплате мобилизованным гражданам по 300 тысяч рублей и освобождении лиц, участвующих в боевых действиях в Украине, от коммунальных платежей и выплаты процентов по кредитам. Обычно такие решения принимаются заранее.
Конечно, в украинских пабликах намерение Путина пополнить российскую армию 300 тысячами необученных призывников вызвало потоки шуток. Да, противника не нужно переоценивать, но и недооценивать тоже нельзя. Объясню, почему.
1. На самом деле, масштаб призыва может быть гораздо больше – уже называют цифру в 1,2 млн человек. Судя по тому, как проходит мобилизация, это может быть правдой. Мужчинам вручают повестки и дома, и на работе, и на митингах. В моем родном Томске к работе привлечены патрульные автомобили полиции, которые останавливают водителей личных автомобилей и также вручают им повестки.
2. Массовых акций протеста против мобилизации в России не будет. Многих наблюдателей за рубежом это удивляет. Но дело в том, что большинство российских обывателей живет в мире иллюзий, созданном российской пропагандой. Общаюсь с пожилыми родственниками из России, и они абсолютно уверены, что «от Украины уже почти ничего не осталось; наши все взяли; с Зеленским договорились, что он сдает Киев, а сам бежит в Америку». И родственники мобилизованных ребят тоже верят, что их дети, мужья и братья едут в Украину «немного пострелять, заработать денег и вернуться героями».
Что в их детей и мужей тоже будут стрелять, наивным людям даже в голову не приходит. Ведь Путин же сказал: «Отечество в опасности!». Значит, враг будет разбит, и победа будет за нами! Все, как в годы Великой отечественной войны. Есть несогласные и недовольные, есть бегущие в Казахстан и Грузию. Есть протестующий Дагестан и немногие отчаянные ребята, выходящие с протестами на площади городов. Но на общее настроение в России они повлиять не могут.
3. Цель Путина – не восполнить боевые потери российской армии в Украине, а завалить окопы трупами российских призывников. Он сознательно отправляет на убой не людей, но человеческую плоть. И когда мобилизованные начнут возвращаться в Россию не на белых «Ладах», а в черных пластиковых мешках, думаете, народ, обезумевший от горя, выйдет на улицы протестовать против войны?
Увы, но я, хорошо знающий русский народ и отечественную историю, так не думаю. Скорее, в Украину добровольцами отправятся воевать отцы и братья убитых, чтобы отомстить «украинским нацистам». Так все россияне, для которых война в Украине существовала только в телевизоре, запустят войну к себе домой. И вся Россия окажется поставлена под ружье.
4. Мобилизация сегодня – это подготовка к объявлению войны Украине завтра. Путин заранее готовит российское общество к шоку.
5. Что в этой ситуации делать Европе? Ответ один: мобилизоваться.